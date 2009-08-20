Вернувшиеся из-за рубежа москвичи оштрафованы на 20 млн за отсутствие ПЦР-тестов

Вернувшиеся из-за рубежа москвичи получили штрафы за отсутствие ПЦР-тестов на сумму более 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в управления Роспотребнадзора, несмотря на информирование жителей столицы о недопущении распространения коронавируса, около 2% вернувшихся с отдыха за границей не выполняют указанные требования.

Так, с 1 августа 2020 года ведомство направило 7954 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составило 4763 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по 3 части данной статьи и размер штрафа в таком случае предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 3725 протоколов были направлены в суд. По результатам рассмотренных дел, 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн. 290 тыс. рублей., остальные дела еще находятся на рассмотрении в судах.