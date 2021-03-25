Три человека погибли после нападения талибов* на мирных демонстрантов

По меньшей мере, трое погибли в результате протестов мирных афганцев против талибов в городе Джелалабад, об этом сообщает Reuters.

Ранее боевики открыли огонь по участникам митинга, которые вышли в поддержку национального флага.

*Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено