Три человека погибли после нападения талибов* на мирных демонстрантов
Боевики открыли огонь по участникам митинга, которые вышли в поддержку национального флага
По меньшей мере, трое погибли в результате протестов мирных афганцев против талибов в городе Джелалабад, об этом сообщает Reuters.
Ранее боевики открыли огонь по участникам митинга, которые вышли в поддержку национального флага.
*Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено
#BREAKING : 2 Afgans k!lled and atleast 10 injured after Talbanis opened f!re on citizens carrying #Afghanistan National Flag in Jalalabad pic.twitter.com/jqjeGR213b— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) August 18, 2021
Теги: #Афганистан
Рубрика: Политика