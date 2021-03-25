Эксперт рассказал, представляет ли "Талибан"* опасность для России

По большому счету, речь идет об очередном приходе к власти представителей радикального движения Талибан (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России, в соответствии с решением ВС РФ).

Кандагар и Кабул пали под натиском боевиков «Талибана»*, более того, столицу талибы взяли практически без какого-либо сопротивления, вынудив местные власти заявлять о начале процесса мирной передачи контроля над страной. Тем временем многие эксперты бьют тревогу, отмечая, что после захвата власти в Афганистане, талибы вполне могут начать экспансию в соседние страны, в том числе Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. И это, убеждены они, создает дополнительные риски для России.

Между тем, как считает российский журналист и политолог Валерий Коровин, «став респектабельной властью», талибы вряд ли будут представлять угрозу для России или ее союзников в регионе. К такому выводу эксперт пришел, основываясь на том, что у Москвы уже есть определенная переговорная линия с представителями движения. Кроме того, он отмечает, что Талибан в скором времени перестанет быть террористической организацией, а все свои усилия сосредоточит на консолидации афганского общества вокруг традиционных для этой страны ценностей.

«На мой взгляд, «Талибан», как самостоятельная политическая сила, не представляет опасности ни для России, ни для наших ближайших соседей.

Вместе с тем, следует сразу оговориться: не представляет опасности, если не произойдет очередного внешнего вмешательства в афганскую политику в том или ином виде. То есть, если рядом с талибами не появятся какие-то советники, идеологи, политтехнологи, представляющие третью сторону — то есть, не Россию, не Афганистан, — но являющиеся носителями геополитической миссии и стратегического мышления Запада.

В этом случае они могут вновь начать создавать некие антироссийские, антиевразийские объединения на постсоветском пространстве, формулировать стратегии, задачи, идеологемы, смысловые линии и иные конфликтные модели по отношению к России и её союзникам.

Если же подобного не произойдёт, «Талибан»* перестанет быть террористической организацией, став официальной властью Афганистана. При этом надо сразу отметить, что это очень афганское политическое движение, полностью сконцентрированное на делах Афганистана. Этакая «вещь в себе», которая, по сути, никогда не видела никаких иных задач за пределами Афганистана, кроме его освобождения от западного вмешательства, западного присутствия, американской оккупации и объединения афганского общества.

Если разобраться, среди задач «Талибана» — консолидация и стабилизация общества на базе традиционных ценностей, свойственных этносам и общинам Афганистана.

То есть, если не появится какого-то внешнего компонента, сам по себе «Талибан»*, став респектабельной афганской властью, не представляет угрозу ни для России, которая уже имеет переговорную линию с талибами, ни для российских союзников», - отмечает Коровин.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ