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Полиция начала обход сторонников Навального, которые регистрировались на его сайтах

Как сообщается, известно как минимум о 20 таких случаях с людьми, кто регистрировался на ресурсах связанных с политиком

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москве полиция начала приходить домой к людям, чьи данные попали в слитые базы сторонников Навального, которые появилась в сети несколько дней назад. Об этом сообщили в ОВД-Инфо

Речь идет о людях, которые регистрировались на сайтах «Умного голосования», «Свободу Навальному» (заблокирован по требованию Генпрокуратуры) или отправляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией).

Как пишут правозащитники, известно, как минимум, о 20 подобных случаях с людьми, кто регистрировался на этих сайтах или отправлял пожертвования. 

Отмечается, что полицейские приходят в гражданской одежде домой к людям и представляются сотрудниками уголовного розыска. Они требуют объяснений о пожертвованиях, попадании человека в базу, но не объясняют, откуда у них эта база.

Один из опрошенных полицией рассказал, что правоохранители очень хотели получить от него заявление на Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных.

Теги: #Навальный

Рубрика: Общество

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