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Главное к 13 августа: фейковый "Робин Гуд" от ФНС, проблемы Беларуси со SWIFT, NASA изучит "Науку"

NASA ломает голову над загадочной российской "Наукой", налоговик-"Робин Гуд" действовал не один. Главное к утру пятницы

Фото: Global Look Press

Русская служба «Би-би-си» опровергла нашумевшую новость о «Робине Гуде» от налоговой службы. Накануне стало известно, что в Подмосковье сотрудника ФНС отстранили от работы за то, что он доплачивал технические задолженности граждан вместо них. Оказалось, что такая практика в налоговой широко распространена (иногда для этого даже заводят специальную банку с мелочью), а уплата налогов за третьих лиц никак не нарушает законодательства, так что увольнять нового героя мемов просто не за что.

У ряда банков в Беларуси появились сложности с осуществлением международных переводов через еврозону. На проблему указали как минимум восемь кредитных организаций, пишут Sputnik и Office Life. С невозможностью отправить средства сталкиваются не только юридические лица через SWIFT, но и отдельные граждане, причем касается это как платежей из Евросоюза, так и тех, что идут из третьих стран через ЕС. В «Альфа-Банке» считают, что это может быть связано с санкциями в отношении режима: банки-посредники пока просто не успели выработать новые правила, однако это может занять до нескольких месяцев.

Международная федерация триатлона сообщила, что допинг-проба российского спортсмена Игоря Полянского показала положительный результат . Он принимал Участие в Олимпиаде (уже в четвертый раз), где занял 43-е место. Триатлонист может оспорить решение о временном отстранении, передает ТАСС.

NASA создаст специальную комиссию, чтобы разобраться, что произошло с российским модулем «Наука», который присоединился к МКС, а затем незапланированно развернул её, самопроизвольно включив свои двигатели. Работа будет проводиться в контакте с российской стороной.

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о клевете против журналиста «Эха Москвы в Петербурге» Арсения Веснина, который писал, что полицейские якобы съели бургеры, переданные задержанным на протестной акции. Об этом пишет главред региональной радиостанции Валерий Нечай.

В Кирове был задержан человек, угрожавший в интернете прокурору, участвовавшему в деле политика Алексея Навального. В его квартире был проведен обыск, а самого подозреваемого допросили, пишет СК. Он дал признательные показания по части 2 статьи 296 УК РФ  («Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия»).

В США разрешили в отдельных случаях применять третью дозу вакцин Pfizer и Moderna. Это касается людей с ослабленным и иммунитетом. Американские медицинские чиновники полагают, что это может снизить риски тяжелого протекания болезни.

В Амурской области неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира. Один из них ранен. Стрелявшие до сих пор не установлены, они скрылись с места происшествия, передает РИА Новости.

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