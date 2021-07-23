"Маленький шажок для человечества, огромный шаг для "Роскосмоса": в сети обсуждают запуск "Науки" к МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции. Аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС – «Звезда».

«Наука» стала первым за 11 лет российским сегментом, отправленным к Международной космический станции. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», его запустили в 2010 году.

«Наука» сделает жизнь космонавтов на российском сегменте комфортнее: там предусмотрена каюта, которая станет третьей в секторе. До этого одному из трех россиян приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел - в дополнение к имеющемуся в «Звезде».

По данным «Роскосмоса», «Наука» - самый тяжелый российский модуль станции. На МКС тяжелее только японский «Кибо» - он собран из двух частей.

В общем, в соцсетях нашли как поднять себе настроение после этой новости. Приводим самые интересные высказывания.

«Теперь можно официально сказать, что в России запустили науку», - обыграл шутку с названием модуля читатель.

«Вы говорите на земле… Да, даже в небе космонавт 14 лет ждал комнатушку от государства. Наконец дали, а то снимал у американцев», - шутит москвич.

«Вообще-то Рогозин говорил, что в 2024 году мы уходим с МКС и будем строить свою станцию. Или я что-то путаю?» - уточняет россиянин.

«Согласен это успех. Надо ещё порыться на складе, наверняка, найдем что-нибудь ещё», - не прошел профессор мимо 14-летней подготовки модуля к полету.

«Илон Маск уже Марс вовсю осваивает, а Россия впервые за 11 лет пристыковалась к МКС, которую скоро выведут из эксплуатации и затопят в океане», - иронизирует историк.

«Маленький шажок для человечества, огромный шаг для «Роскосмоса», - завершает обсуждение переделанной исторической фразой читатель.