Журналисту "Эха" вменяют клевету на "индивидуально не определенных" полицейских

Журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин сообщил, что его вызвали в Следственный комитет в связи с проверкой по факту клеветы на полицейских. В случае, если СК возбудит дело по этой статье (часть 2 статьи 128.1 УК РФ), оно станет первым по факту клеветы на «индивидуально не определённую группу лиц». Эту формулировку в Уголовный кодекс депутаты внесли в конце 2020 года, когда также установили реальные сроки за клевету.

Веснин сообщил, что сейчас он находится в отпуске до конца июня и в Санкт-Петербурге в это время его не будет: «Теперь вообще есть сомнения стоит ли появляться даже позже. Потому что по моей информации, как только я окажусь в городе, на меня очень вероятно (99%) будет возбуждено уголовное дело», — комментирует он. В этом случае по обновленному закону ему грозит до двух лет лишения свободы.

В чем конкретно подозревают журналиста, неизвестно. К делу подключилось правозащитное объединение адвокатов «Команда 29», которое пытается получить от СК информацию о проверке. Сам журналист предполагает, что это может быть связано с его данными об условиях содержания задержанных на митингах этой зимой и тем, что полицейские якобы «съели бургеры, которые им [задержанным] передали».

Юрист Анастасия Буракова считает, что подобные претензии МВД в форме гражданского иска о защите чести и достоинства, вероятно, не были бы удовлетворены судом, однако новая формулировка закона может привести к иному результату: «Как я и предполагала, впереди нас ждут чудеса в виде возбуждения дел о поруганной чести «полицейских», «чиновников», «депутатов» за критику в их адрес». Она нопоминает, что в своем отзыве на законопроект Верховный суд указывал на то, что «опорочить можно конкретного человека», что делает формулировку о клевете в адрес индивидуально не определенных лиц затруднительной для интерпретации суда: «Но депутатов это не смутило», — добавляет эксперт.

Напомним, ранее Sobesednik.ru уже писал об одной попытке возбудить уголовное дело по этой статье против редактора The Insider Романа Доброхотова по клевете на сотрудников ГРУ.