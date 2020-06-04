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"Живым он из этой психушки не выйдет": Невзоров о шамане, пытавшемся "изгнать Путина"

По мнению публициста Александра Невзорова, в лечебнице Габышева просто пичкают медикаментами

Фото: стоп-кадр видео с Youtube

Якутский шаман Александр Габышев в свое время стал известен на всю страну после того, как организовал пеший поход на Москву. Как заявлял тогда сам мужчина, он планирует добраться до столицы и провести обряд «изгнания Путина из Кремля».

Разумеется, дойти до стольного града шаману из Якутии не дали, тем более что к его походу со временем было приковано огромное внимание СМИ и широкой общественности. Однако после того, как его «миссию» принудительно свернули, Габышев объявил о планах организовать новый поход.

С тех пор его в прямом смысле преследуют сплошные неудачи. Так, недавно Якутский суд принял решение направить шамана, который уже успел стать фигурантом дела о нападении на сотрудника Росгвардии, на принудительное лечение в специализированное медучреждение. Это решение суд основывает на выводах психиатрической экспертизы, признавшей Александра Габышева невменяемым. В силу оно пока еще не вступило, поэтому адвокаты рассчитывают подать жалобу, однако перспектив у защиты, убеждены многие, практически нет.

Уголовное дело в отношении мужчины было открыто еще в январе этого года, когда к нему домой приехали правоохранители, которые должны были доставить шамана в стационар местного психоневрологического диспансера после жалобы одного из врачей на то, что Габышев уклоняется от лечения и якобы проявляет агрессию.

Между тем, как рассказал российский журналист и публицист Александр Невзоров, после этого о Габышеве приходят только тревожные известия. По его словам, шамана в лечебнице просто пичкают медикаментами, а потому надежд на то, что он сможет выйти из учреждения живым и здоровым, мало.

«Очень тревожные новости приходят. Поскольку я с Габышевым подружился в одностороннем порядке, то есть сам объявил себя его другом, мне от его доверенных лиц стали приходить сообщения о том, что его травят и морят медикаментами. Вероятнее всего, живым он из этой психушки не выйдет», – заявил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 

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