Адвокат Габышева: Не хочу верить, что в Кремле шамана боятся из-за сверхспособностей

Якутский шаман Александр Габышев, который планировал пешком идти в Кремль «изгонять Путина», госпитализирован в психиатрическую лечебницу. Его адвокаты считают, что шамана преследуют за политические взгляды.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал Sobesednik.ru, как шамана упекли в больницу и чем его лечат.

– Что стало причиной госпитализации шамана в психушку?

– Формальное основание – решение суда по иску психдиспансера с приложенным к нему заключением врачебной комиссии. Комиссия написала стандартный вывод: угрожает себе и окружающим. Но это утверждение не основано ни на каких фактах, это просто подгон под закон о психиатрической помощи, который требует госпитализации именно при наличии такой опасности.

– В чем, по их мнению, опасность?

– В заключении указано, что он высказывал призывы свергнуть законно избранную власть. Но такие призывы подлежат уголовно-правовой оценке в рамках уголовного дела. По какой причине писхиатры оценивают это в качестве отклонения, непонятно. Против Габышева же осенью было возбуждено уголовное дело по статье 280, но в настоящий момент оно приостановлено.

Алексей Прянишников

Кроме того, врачи сделали еще один спорный вывод, что Габышев страдает переоценкой личности. То есть его политические взгляды стали основанием для его диагноза.

– А сам диагноз указан?

– Я не имею права его разглашать. Но это не тот диагноз, с которым человек подлежит принудительной госпитализации. В своем исковом заявлении диспансер утверждал, что Габышев при попытке взять у него 12 мая биоматериал для проведения тестов на коронавирус вел себя агрессивно, угрожал врачам. Но вчера в судебном заседании врач Якутской городской больницы сказала, что никакой агрессии и насилия не было. У нас есть видеоролики с места задержания Габышева, где также видно, что он вел себя абсолютно спокойно вплоть до того, как ОМОН взял штурмом его дом.

Еще один момент: госпитализация была проведена с нарушением процедуры. С 12 мая начался срок его недобровольной госпитализации, он истек 14 мая, но иск диспансер подал только 30 мая. Позиция диспансера – Габышев дал добровольное согласие на свою госпитализацию, но они сами же указывают, что он был доставлен сотрудниками отдела полиции №2 города Якутска без паспорта и сопроводительных документов. И в госпитализации ему было отказано. Но позже он вернулся.

– Сам вернулся?

– Как он мне описал в телефонном разговоре, после того, как его отказались принимать, его на улице встретили два человека в штатском, посадили в машину, какое-то время вели с ним разговоры. Сказали ему идти снова в диспансер.

Если бы человек сам собирался лечиться, он бы собрал документы, паспорт. А так позиция диспансера очень интересная: он к нам сам приехал – после штурма его дома двадцатью омоновцами, в завязках на руках, в сопровождении сотрудников полиции — и добровольно госпитализировался!

– В связи с чем у него вообще решили брать тест на коронавирус? Он контактировал с больными?

– Было донесение из горбольницы № 3, что он якобы контактировал с лицом, больным коронавирусом. При этом фамилии этого лица нет. И с декабря 2019 года Габышев практически не покидал своего подворья. Впоследствии это подтвердилось отрицательными тестами на коронавирус у него самого, его сестры и племянников, вместе с которыми он проживает. То есть тест был лишь предлогом.

– А его психиатрическая экспертиза ведь уже проводилась ранее?

– Еще осенью, в рамках уголовного дела. Такая же краткосрочная. Мы с ее выводами были не согласны и провели независимую психиатрическую экспертизу. Независимые доктора из Ассоциации психиатров общались с Габышевым 4 дня и сделали выводы, которые не подтвердили необходимость госпитализации.

На учете он раньше не состоял, и психических отклонений у него не было. Ему пытались приписать изменения личности на фоне смерти жены, но раздавать диагнозы на таком основании можно кому угодно.

– Уголовное дело сейчас в какой стадии?

– 9 месяцев, как приостановлено. Никаких действий с Габышевым не проводится. У него была подписка о невыезде, но она уже отменена.

– Какова, по-вашему, истинная причина преследований Габышева?

– Сейчас перед психоневрологическим диспансером второй день дежурит полицейский пазик, все оцеплено сотрудниками. Представители силовых структур нам говорили, что дело Габышева замотивировано из Москвы.

Моя версия – что опасались его авторитета среди людей и внимания СМИ к нему, начиная с иностранных ресурсов до официальных медиа типа ТАСС, Интерфакса. К тому же поход Габышева стал собирать стихийные собрания людей по пути следования, как, например, в Бурятии. Думаю, просто опасаются, что у него будет массовая поддержка, будут проходить массовые мероприятия.

Мне не хотелось бы верить в какие-то мистические обоснования, но некоторые политологи, которые себя позиционируют как сильно осведомленные в том, что происходит в Кремле, утверждают, что его боятся именно как шамана, как человека, обладающего сверхспособностями. Такую версию высказывал Валерий Соловей. Но я не хочу в это верить, потому что если дошло до этого, то все совсем печально.

– Когда вы в последний раз общались с Габышевым?

– Вчера он был в суде. Он спокоен. Даже успокаивал адвокатов — меня, Ольгу Тимофееву. Говорил, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит. Что это его крест, и ему придется терпеть лишения. Последние его слова были: «Сеящий ветер пожнет бурю». Политолог Станислав Белковский назвал все последние события началом становления личности нового политика.

– Его лечат или он просто пребывает в стационаре?

– С его слов, ему дают препараты с 12 мая. Наименования не называли, принимать их нужно под контролем, всегда проверяют, проглотил или нет.

Главврач диспансера назвал конкретные препараты врачебной тайной, но позже мне в телефонном разговоре озвучил, что применяют нейролептики. «Да вы не переживайте, – сказал, – хороший препарат». Вся эта история – привет из советской психиатрии. Мы будем обжаловать судебное решение о госпитализации и затем подавать жалобу в ЕСПЧ.