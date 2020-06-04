Генпрокурора просят разобраться в деле шамана Габышева, в котором упрекают Кремль

В Госдуме попросили генпрокурора вмешаться в дело шамана Александра Габышева, которому грозит принудительное лечение в психиатрической больнице. С такой просьбой к генпрокурору Игорю Краснову обратился якутский депутат в Федеральном собрании Федот Тумусов.

Он отправил запрос, в котором усомнился в профпригодности медэкспертов, проверявших шамана. «У меня вызывают большие сомнения компетенции комиссии и соблюдение всех норм. Жители Якутии возмущены этим громким делом», — объяснил Тумусов «Коммерсанту».

«Он задает правильные вопросы о состоянии дел в стране и в регионе. Конечно, это отчасти политическая история. Независимая экспертиза, на которой должна настаивать защита Габышева, покажет, что он вполне вменяем», — уверяет первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев.

В свою очередь адвокат Габышева Ольга Тимофева намерена апеллировать к Верховному суду, она считает, что экспертиза против него сфабрикована: «Очевидно, это политика, так как нет никаких свидетельств опасности человека, нет жалоб от людей на его нападения».

При этом отмечается, что 29 марта губернатор Сахи Айсен Николаев пояснял: «Не я его сажал, не мне его освобождать». При этом источник газеты в руководстве региона сообщил, что «команду изолировать шамана получили из Кремля». Другой источник издания в администрации президента заявил, что не в курсе, занимается ли кто-то там этим вопросом.

Напомним, что шаман Александр Габышев шел изгонять из Кремля Владимира Путина. Он обещал дойти уже к 2021 году, однако по пути его задержали силовики и доставили обратно в Якутию, где против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. 22 июня он был намерен возобновить свой поход по «изгнанию демона».