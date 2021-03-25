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Сомнений станет больше: эксперт разнес результаты исследований российской вакцины

Профессор НИУ ВШЭ Василий Власов оценил отчет разработчиков "ЭпиВакКороны" о промежуточных итогах испытаний вакцины

Фото: Global Look Press

Не успела российская общественность, в том числе многочисленные эксперты, отшуметь по поводу недавнего заявления главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что полные результаты клинический испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» будут лишь к октябрю текущего года, как производители российских прививок подбросили в догорающий костер критики и сомнений новую порцию дров.

В этот раз речь идет о разработчике препарата под названием «ЭпиВакКорона», опубликовавшем в «Известиях» промежуточные итоги испытаний этого препарата. Казалось бы, самое время облегченно выдохнуть – ведь производитель и разработчик предлагают на суд общественности хоть какие-то данные об эффективности и безопасности прививки. А это очень важно в свете недавних попыток властей превратить вакцинацию в дело сугубо принудительное и наличие подозрений о том, что к этой практике Россия вернется снова, уже после сентябрьских выборов.

Однако, как выяснилось, в случае с новым отчетом могут быть определенные проблемы. По крайней мере так считает профессор НИУ ВШЭ и вице-президент Общества доказательной медицины Василий Власов. Его оценку отчету по «ЭпиВакКороне» публикует Telegram-канал «Давыдов.Мнения». Причем выглядит она, мягко говоря, негативной. По крайней мере эксперт убежден, что после этой публикации сомнений в вакцине станет еще больше.

«Обнародованы промежуточные испытания вакцины «ЭпиВакКорона». И этот препарат, вернее, его разработчик и производитель, продолжают удивлять. Они в течение длительного периода времени не публиковали вообще ничего. И вот, представили как бы результаты исследований в СМИ.

Воспринимать эту публикацию всерьез нельзя. Но, стоит подчеркнуть, ее авторы понимают, что их исследование не является доказательством. Они хорошо знают, что это лишь доказательство того, что в крови людей, которым был введен соответствующий препарат, появляются антитела. Причем речь идет об антителах, которые можно обнаружить с помощью тестов, созданных тем же разработчиком, который создал «ЭпиВакКорону».

Эдакое средство, позволяющее разглядеть новое платье короля. У этого сообщения нет никаких иных достоинств, кроме того, что оно добавляет в коллекцию сомнений тех, кто не испытывает уверенности в препарате, новые основания», – отмечает эксперт.

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