Получит ли "Спутник V" мировое признание? Гращенков увидел первые сдвиги

Вопрос признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», широко рекламируемой российскими властями и массово применяющейся в кампании по иммунизации населения, стал одним из краеугольных камней в отношениях между гражданами и властями в 2021 году. И на то есть две основные проблемы.

Во-первых, в стране под влиянием многочисленных слухов об эффективности и побочных эффектах отечественного препарата ширятся ряды так называемых «антипрививочников», да и клинические испытания до сих пор не завершены. Во-вторых, российские вакцины до сих пор не получили признания в Европейском Союзе, что делает сертификат о вакцинации с их применением бесполезной бумажкой, к примеру, при попытке посетить одну из европейских стран.

Примечательно, что в обоих случаях есть внушительная доля вины властей. В первом – из-за неохотного раскрытия всех подробностей при очевидных попытках вынудить как можно большее количество граждан привиться. Ведь даже глава Минздрава Мурашко в свое время признал, что полный итог клинических испытаний «Спутника» будет подведен лишь в октябре. Во втором – из-за неумения администрировать процесс должным образом, что привело к бюрократическим проволочкам в контактах с Европейским медицинским агентством (ЕМА), от которого и зависит соответствующее решение. И отсутствие внятных перспектив относительно статуса российской прививки за рубежом все еще считается одним из самых распространенных факторов, вынуждающих граждан откладывать вопрос с вакцинацией до лучших времен – признания «Спутника» или появления в стране иностранных, признанных на Западе препаратов.

Впрочем, с недавних пор, похоже, лед все-таки тронулся. На это обратил внимание российский политолог Илья Гращенков, оценивая заявления главы российского МИД Сергея Лаврова в интервью «Комсомолке». Общаясь с журналистами, подчеркивает эксперт, глава российской дипломатии дал надежду на то, что в скором времени Европа все-таки «откроется» для россиян, привитых «Спутником V», поскольку в словах министра есть положительные сигналы.

«Российская вакцина «Спутник V» никак не получит одобрение в Европейском Союзе. Бюрократия ЕС затягивает с принятием этого решения, что в Москве по сей день считали жестом именно политического характера. Однако уже сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская вакцина проходит последовательную экспертизу, ситуация не имеет отношения к политике и в целом у европейского регулятора ЕМА вопросов к отечественному препарату нет. Тогда почему прививка до сих пор остается вне европейского закона?

В Евросоюзе говорят, что регулятор так и не получил практически никаких данных о производстве этой вакцины, а данные по ее клиническим испытаниям были неполными. К примеру, наши разработчики не стали предоставлять ЕМА отчеты о потенциальных побочных эффектах. Также не было данных о том, каким образом отслеживались люди, которые в рамках испытаний получали плацебо.

В своей практике одобрения лекарственных препаратов Европейское медицинское агентство классифицирует количество отсутствующих данных по шкале от «незначительного» до «критического». При этом «критических» замечаний к «Спутнику V» у агентства нет, но есть «значительные», поскольку недостатки можно исправить, но для этого придется проделать масштабную работу. Именно этим, судя по всему, сейчас и занимается российская сторона.

В этом плане недавнее интервью Лаврова имеет миролюбивый характер, поскольку ранее в РФПИ, который занимался продвижением вакцины на международных рынках, заявляли, что доводы Евросоюза «содержат ложные заявления», и даже назвали их частью кампании, направленную на дезинформацию со стороны «западного фармацевтического лобби».

Судя по всему, теперь российская сторона нацелена на решение бюрократических проблем, а не пытается свалить все на политику. Это хорошо, поскольку не только поможет решить проблему с выездом россиян в страны Европейского Союза, но еще и повысит уровень доверия самих россиян к отечественной вакцине, особенно если ее одобрит въедливая европейская бюрократия», – пишет Гращенков.