"Что-то явно идет не так": профессор Кричевский раскрыл проблемы "Спутника V"

В последнее время у экспертов все чаще появляются поводы напомнить российскому президенту Владимиру Путину о его высказываниях относительно серьезных международных перспектив первой в мире вакцины от коронавируса – препарата отечественного производства «Спутник V». Глава российского государства, к примеру, в свое время утверждал, что, согласно предварительным расчетам экспертов, оборот российской вакцины в мире достигнет 100 миллиардов долларов.

Наконец, еще на заре первых разговоров о появлении отечественного препарата политологи отмечали, что Кремль, очевидно, рассчитывает серьезно расширить свое политическое влияние в мире именно благодаря отправке ряду стран вакцин российской разработки. Но спустя месяцы после победных реляций федеральных СМИ и чиновников с громкими заявлениями о динамичной «экспансии» препарата «Спутник V» на мировом рынке, эксперты говорят лишь о негативных моментах и серьезными проблемами вакцины на международном уровне.

К примеру, как отмечает известный экономист, профессор Никита Кричевский, существует уже как минимум три страны мира, которые столкнулись с проблемами или перебоями в выполнении со стороны России договоренностей о поставках этого препарата, из-за чего они пересматривают контракты в сторону сокращения ожидаемых объемов, а Бразилия, к примеру, и вовсе решила от него отказаться.

«Проблемы Российского Фонда Прямых Инвестиций со злосчастной вакциной «Спутник V» добавляются с каждым днем. Не так давно стало известно о том, что глава Минздрава Гватемалы попросила Москву вернуть аванс в 79 миллионов долларов за поставки 16 миллионов доз российского препарата. По данным гватемальского правительства, по состоянию на конец июня страна получила всего 150 000 доз «Спутника».

После этого заявления Россия направила Гватемале еще 200 000 доз, а впоследствии была направлена еще одна такая же партия. Это позволило временно выдохнуть.

Теперь проблемы начались в Боливии, которая должна была получить от Москвы 5,2 миллиона доз препарата к концу мая 2021 года. По состоянию на конец июля было доставлено менее 25% от этого объема – всего 745 000 доз. В двадцатых числах месяца доставили еще 525 000 доз. А позднее появились сообщения о задержке новой партии в 200 000 доз.

Как итог, завершить вакцинацию граждан, которым достался российский «Спутник V», попросту нечем. Предельно допустимый срок второго компонента при этом переносили уже два раза.

Наконец, есть проблемы и в Бразилии. Власти этой страны планируют разорвать заключенный ранее с Россией договор на поставку 10 миллионов доз вакцины, поскольку дедлайн на регистрацию препарата просрочен. Как заявил глава бразильского Минздрава, программа иммунизации в Бразилии не нуждается в вакцине из России, хотя еще весной здесь говорили о планах наладить производство «Спутника» внутри страны. Что-то явно идет не так», – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале.