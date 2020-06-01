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Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Многие россияне откровенно заявляют, что хотели бы вакцинироваться зарубежными препаратами

Фото: Global Look Press

Борьба за популяризацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», причем не столько на внутреннем, сколько на внешнем рынке, власти страны ведут уже давно. Однако даже переменным успехом получаемые ими на этом поприще результаты назвать сложно.

Одна из ключевых проблем – непризнание препарата в странах Европейского Союза, поскольку местный регулятор ЕМА, похоже, имеет ряд вопросов, если не претензий к первой вакцине от COVID-19 в мире. Это обстоятельство, к слову, бьет по репутации препарата в самой России. Многие россияне откровенно заявляют, что хотели бы вакцинироваться зарубежными прививками хотя бы для того, чтобы их сертификат вакцинации действовал при въезде в европейские страны.

В сложившихся условиях Кремлю остается повышать репутацию «Спутника V» за счет стран из второго пояса, которые в текущей международной политической обстановке считаются своего рода союзниками и партнерами Москвы. Речь об Индии, Китае, странах Южной Америки, отдельных европейских союзниках и прочих. Но и на этом поприще есть проблемы, к примеру, с тем же Китаем.

А теперь, как отмечает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, появились проблемы во взаимодействии по данному вопросу с Аргентиной.

«Как мы сами себе нагадили со «Спутником V». Контракт на поставку российской вакцины в Аргентину находится на грани срыва. Латиноамериканская страна ожидает поставки 5,5 миллионов доз первого компонента препарата и 13,1 миллиона доз – второго. Последняя партия поступила Аргентине еще 13 июля в объеме 550 000 доз. В то же время в страну уже начали поставлять вакцину Pfizer, которую разрешают применять детям.

Это уже не первый случай срыва поставок российской прививки. Мало того, что «Спутник» не сертифицирован, так Россия еще и срывает условия ею де подписанных договоров», – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале. 

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