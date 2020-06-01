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"Сидят в Кремле и Правительстве": эксперт раскрыл причину недопуска зарубежных вакцин в РФ

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос о допуске иностранных препаратов в РФ не рассматривается

Фото: Global Look Press

Вопрос об отсутствии выбора препаратов для вакцинации в России в последнее время начал обретать новую остроту. И если прежде проблема заключалась лишь в том, что существовала определенная группа граждан, нежелающая использовать вакцины отечественной разработки, а потому игнорировавшая призывы властей прививаться, то сейчас этот круг значительно расширился.

Так, многие впоследствии начали признаваться, что не спешат вакцинироваться «Спутником» и другими отечественными прививками, поскольку хотели бы иметь возможность посещать страны Европы, в которых российские препараты до сих пор не признаны. Теперь к ним начинают добавляться и профессиональные сообщества, работа которых предполагает регулярное пересечение границ. К примеру, накануне стало известно о том, что Шереметьевский союз летного состава обратился к премьеру Мишустину с просьбой допустить зарубежные вакцины на российский рынок, поскольку пилотам и другим членам экипажей самолетов при международных перелетах приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты, что заметно усложняет им жизнь. Не исключено, что в скором времени подтянутся и другие.

Между тем в Кремле ситуацию комментируют однозначно, прямо демонстрируя нежелание менять курс. Как заявил позднее глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков, вопрос о допуске иностранных препаратов в Россию не рассматривается. «У нас своих вакцин достаточно», – категорично заявил Песков.

Слова представителя Кремля многие эксперты сразу же назвали свидетельством политической подоплеки в вопросе вакцинации, а потому рекомендовали россиянам в ближайшее время не надеяться на появление иностранных вакцин в стране. Однако, как считает известный российский экономист, профессор Никита Кричествий, на самом деле причина отказа российских властей от допуска зарубежных препаратов лежит на поверхности. Все дело, утверждает эксперт, в том, что у российских прививок есть влиятельные лоббисты в Кремле и Правительстве, у которых в этом вопросе личный интерес.

«Шереметьевский профсоюз летного состава не так давно обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой допустить в Россию вакцины от коронавируса иностранного производства.

Профсоюз заявляет, что российские препараты пока еще не одобрены международными профильными организациями, из-за чего члены экипажей самолетов вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных авиарейсов. В связи с этим в ШПЛС попросили Мишустина разрешить использование иностранных вакцин в стране и ускорить процесс их ввода на внутренний рынок.

Вообще, ШПЛС – организация весьма неоднозначная, которая неоднократно себя дискредитировала, о чем в Кабмине хорошо знают. Тем более, что первый враг Шереметьевского профсоюза Виталий Савельев на данный момент занимает должность главы Минтранса. Но в целом их предложение – здравое.

Странность в другом: никакие иные общественные и отраслевые организации, к примеру, представители туристической индустрии и прочие, кто так или иначе связан с заграницей, с подобными письмами к правительству не обращаются.

С другой стороны, ларчик просто открывается. Дело в том, что у российских вакцин могущественные заинтересованные лоббисты, которые сидят в Кремле, в Правительстве и на Старой площади. Но кто лоббист у населения?» – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале.

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