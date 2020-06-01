"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сегодня подвёл жирную черту под многомесячными спорами между властью и населением о том, какими должны быть условия вакцинирования в стране. Все дело в результатах клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса под названием «Спутник V», которая стала первым в мире препаратом такого типа и является базовой прививкой для действующей в России кампании по массовой иммунизации населения.

По словам министра, итоговые результаты исследований по данному препарату будут подготовлены только к октябрю текущего года, а все опубликованное ранее – лишь предварительные данные. Фактически, Мурашко таким образом признал, что ограничения, коды и «обязаловка» для отдельных категорий, равно как и давление на граждан с целью вынудить их привиться – всё это осуществлялось в ситуации, когда окончательных результатов по препарату нет.

Разумеется, его высказывания позволили многим впасть в «праведную» ярость и начать задавать неудобные вопросы. Один из них довольно прост: выходит, миллионы россиян, о вакцинации которых власти отчитывались совсем недавно, стали участниками медицинского эксперимента в масштабах всей страны?