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"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Михаил Мурашко сегодня подвёл жирную черту под многомесячными спорами между властью и населением

Фото: Александр Кулебякин/Global Look Press

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сегодня подвёл жирную черту под многомесячными спорами между властью и населением о том, какими должны быть условия вакцинирования в стране. Все дело в результатах клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса под названием «Спутник V», которая стала первым в мире препаратом такого типа и является базовой прививкой для действующей в России кампании по массовой иммунизации населения.

По словам министра, итоговые результаты исследований по данному препарату будут подготовлены только к октябрю текущего года, а все опубликованное ранее – лишь предварительные данные. Фактически, Мурашко таким образом признал, что ограничения, коды и «обязаловка» для отдельных категорий, равно как и давление на граждан с целью вынудить их привиться – всё это осуществлялось в ситуации, когда окончательных результатов по препарату нет.

Разумеется, его высказывания позволили многим впасть в «праведную» ярость и начать задавать неудобные вопросы. Один из них довольно прост: выходит, миллионы россиян, о вакцинации которых власти отчитывались совсем недавно, стали участниками медицинского эксперимента в масштабах всей страны?

"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Аналогичным вопросом, к слову, задаётся и российский журналист Анатолий Несмиян. Причём, он даже не интересуется, а откровенно утверждает, что, согласно риторике Мурашко, можно прийти к выводу о том, что «на миллионах граждан ставились опыты». Более того, журналист подчёркивает, что подобные действия властей нарушают все возможные правовые нормы.

«Итоговые результаты о клинических исследованиях вакцины от «Спутник V» будут подготовлены только к октябрю. По остальным двум российским препаратам информация будет к концу этого – началу следующего года. Об этом в пятницу рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

То есть, власти особо не скрывают, что миллиону уже вакцинированных граждан стали фактически испытуемыми, на миллионах россиян проводились опыты. Иначе объяснить происходящее не получается.

Более того, если результаты клинических исследований будут опубликованы только в октябре, а по двум другим вакцинам ещё позже, то все заявления о безопасности – ложь. Хотя бы по той причине, что это неточно.

В Нюрнбергской декларации право на добровольное и информированное согласие – базовое. Обманывая россиян, власть и её подручные заведомо нарушили все возможные правовые нормы, поскольку утверждения на безопасности не основывались ни на чем, кроме указаний руководство» – пишет Несмиян в своём авторском телеграм-канале.

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