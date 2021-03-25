"Известия": У привитых "ЭпиВакКороной" антитела выявили у 79% вакцинированных

Промежуточные результаты испытаний препарата «ЭпиВакКорона» показали, что на 42-й день после вакцинации антитела IgG к коронавирусу выявили у 79% привитых добровольцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования независимой контрактной исследовательской организации «Клиникал ресерч лаборатори».

В испытании участвовало 2999 добровольцев в возрасте от 18 лет. В первую группу вошли 2253 привитых «ЭпиВакКороной», а во вторую – 746 человек, получивших плацебо.

По данным газеты, у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо антитела IgG к коронавирусу появились на 42-й день после вакцинации препаратом. Как рассказали разработчики вакцины, это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности, так как они высчитываются по-разному.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины, Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», – подчеркнула заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Количество антител от 1 до 3,49 был выявлен у 15,3%, средний уровень антител от 3,5 до 9,99 зафиксировали у 21% участников, высокий от 10 и более обнаружили у 40,9% добровольцев.

Специалисты также пришли к выводу, что вакцина никого не инфицирует. Они исследовали данные по антителам IgM, которые вырабатываются во время активного заболевания, и определили, что «IgM не обнаружен у 96,9% добровольцев из основной группы и у 95,3% добровольцев из группы сравнения.

По результатам исследования специалисты «Клиникал ресерч лаборатори» признали вакцину безопасной и эффективной.