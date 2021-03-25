Сегодня, в 14:44

Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке видео с призывами на митинги в YouTube

Google просил признать незаконными уведомления РКН с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики

Фото: Global Look Press

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Google и признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал удалить с YouTube 12 роликов с призывами участвовать в несанкционированных митингах.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», – передает решение судьи корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее американская компания Google просила признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики.

В них, как утверждал РКН, содержатся призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал одновременно 49 сайтов связанных, с Алексеем Навальным, а также потребовал Youtube ограничить доступ к каналам его соратников Леонида Волкова, Владимира Милова, Георгия Албурова, Любови Соболь и к каналу «Навальный live». 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Политика 46 минут назад

Зеленский поручил усилить охрану политэмигрантов из Беларуси после убийства Шишова

Происшествия 1 час назад

В Москве 13 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком

Общество 1 час назад

В Люберцах арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать свою 17-летнюю дочь

Общество 1 час назад

Виллу в Испании за 50 млн нашли у бывшего пресс-секретаря "Росмолодежи" и "Наших"

Общество 2 часа назад

"А ты за обои его ругала!" Кот Василий отогнал дикого медведя от хозяев

Политика 2 часа назад

Апелляционный суд решает судьбу ФБК*

Политика 3 часа назад

"Посмеялся даже судья": Мать двоих детей требуют посадить в СИЗО за минутные опоздания

Общество 3 часа назад

"ЛДПР молчать не будет!" Жириновский объявил войну арбузам

Политика 3 часа назад

Памфилова поинтересовалась, почему кандидату пришлось брать питерский ТИК в осаду

Общество 4 часа назад

Ростовская область ввела жесткие ограничения для непривитых. Вакцинироваться там сложно

Общество 4 часа назад

"Пусть Попова и прививается": россияне жестко ответили главе Роспотребнадзора

Общество 4 часа назад

Собянин намерен "окончательно сдать в архив" понятие "спальных районов" в Москве

Общество 5 часов назад

Количество погибших от COVID-19 за сутки в России остается высоким

Общество 5 часов назад

"Абсурд в России давно стал нормой": Несмиян оценил идею сделать вакцинацию платной

Происшествия 5 часов назад

Шапито: Спаситель девушки, задавившей себя свой же машиной, сбил коллегу и устроил аварию (видео)

Политика 5 часов назад

Александр Проханов: Россией управляет не Госдума, а целый пласт миллиардеров

Общество 5 часов назад

"Непривитых не будут никуда пускать": В Германии могут ввести локдаун для невакцинированных

Происшествия 5 часов назад

Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика