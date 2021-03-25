Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке видео с призывами на митинги в YouTube
Google просил признать незаконными уведомления РКН с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Google и признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал удалить с YouTube 12 роликов с призывами участвовать в несанкционированных митингах.
«В удовлетворении заявленных требований отказать», – передает решение судьи корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее американская компания Google просила признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики.
В них, как утверждал РКН, содержатся призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
В конце июля Роскомнадзор заблокировал одновременно 49 сайтов связанных, с Алексеем Навальным, а также потребовал Youtube ограничить доступ к каналам его соратников Леонида Волкова, Владимира Милова, Георгия Албурова, Любови Соболь и к каналу «Навальный live».
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Рубрика: Общество