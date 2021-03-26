Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать каналы соратников Навального

Накануне Леонид Волков назвал «Ночью длинных ножей» блокировку Роскомнадзором одновременно 49 сайтов союзников Навального. Как рассказал Волков, все их ресурсы, кроме «Умного голосования», были заблокированы, но нет сомнений в том, что ближе к выборам доберутся и до этого сайта. Он также пообещал в ближайшее время сообщить о том, как будут обходиться блокировки.