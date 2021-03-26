Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать каналы соратников Навального
Накануне Роскомнадзор заблокировал 49 сайтов союзников Навального одновременно
Роскомнадзор направил YouTube требование ограничить доступ к каналам соратников Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Об этом они сообщили на своих аккаунтах в Twitter.
Оооо, и мне РКН с Генпрокуратурой через YouTube прислали письмо счастья. Говорят, мой канал призывает к массовым беспорядкам!— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 26, 2021
Хороший, значит, канал — подписывайтесь: https://t.co/RkotNaT27Y pic.twitter.com/VJVkmpmD7W
Потрясающе, Роскомнадзор направил ютубу требование заблокировать мой ютуб-канал! Не знали, что у меня есть ютуб-канал? Не удивительно, потому что вот его мощное содержание https://t.co/x7bgCbXqap pic.twitter.com/yFQ6Dp4xQO— Георгий Албуров (@alburov) July 26, 2021
Получил утренний приветик от Роскомнадзора. Мой @YouTube-канал пытаются заблочить pic.twitter.com/A83AlLR52N— Vladimir Milov (@v_milov) July 27, 2021
Накануне Леонид Волков назвал «Ночью длинных ножей» блокировку Роскомнадзором одновременно 49 сайтов союзников Навального. Как рассказал Волков, все их ресурсы, кроме «Умного голосования», были заблокированы, но нет сомнений в том, что ближе к выборам доберутся и до этого сайта. Он также пообещал в ближайшее время сообщить о том, как будут обходиться блокировки.
Теги: #Роскомнадзор, #Навальный
Рубрика: Политика