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Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать каналы соратников Навального

Накануне Роскомнадзор заблокировал 49 сайтов союзников Навального одновременно

Фото: Instagram Леонид Волков

Роскомнадзор направил YouTube требование ограничить доступ к каналам соратников Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Об этом они сообщили на своих аккаунтах в Twitter.

Накануне Леонид Волков назвал «Ночью длинных ножей» блокировку Роскомнадзором одновременно 49 сайтов союзников Навального. Как рассказал Волков, все их ресурсы, кроме «Умного голосования», были заблокированы, но нет сомнений в том, что ближе к выборам доберутся и до этого сайта. Он также пообещал в ближайшее время сообщить о том, как будут обходиться блокировки.

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