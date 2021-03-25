Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать "Навальный live" и личный канал Соболь

Как отметила Соболь, на ее канале не обсуждались митинги и создан он был уже после вынесенного решения по признанию ФБК* экстремистским и в деле не фигурирует. «Но Роскомнадзор, видимо, хочет запретить все с фамилией Навальный и Соболь», – добавила она.

Ранее после решения Генпрокуратуры было заблокировано одновременно 49 сайтов сторонников Навального.

Роскомнадзор также направил YouTube требование ограничить доступ к каналам соратников Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова

ФБК – признан иноагентом и экстремистской организацией в России. Решение по экстремизму еще не вступило в силу.