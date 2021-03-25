Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать "Навальный live" и личный канал Соболь
Как отметила Соболь, на ее канале не обсуждались митинги, и РКН хочет запретить все с фамилией "Навальный" и "Соболь"
О требовании Роскомнадзора к видеохостингу заблокировать канал «Навальный live» и личный канал соратницы Навального Любови Соболь, последняя написала в Twitter.
Роскомнадзор требует у YouTube заблокировать «Навальный LIVE» и даже мой персональный YouTube-канал. Причем запретить не отдельные ролики, а каналы полностью. Почему это незаконно: https://t.co/uXc3X9Bft5 pic.twitter.com/j84bFHLb2P— Соболь Любовь (@SobolLubov) July 30, 2021
Как отметила Соболь, на ее канале не обсуждались митинги и создан он был уже после вынесенного решения по признанию ФБК* экстремистским и в деле не фигурирует. «Но Роскомнадзор, видимо, хочет запретить все с фамилией Навальный и Соболь», – добавила она.
Ранее после решения Генпрокуратуры было заблокировано одновременно 49 сайтов сторонников Навального.
Роскомнадзор также направил YouTube требование ограничить доступ к каналам соратников Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова
ФБК – признан иноагентом и экстремистской организацией в России. Решение по экстремизму еще не вступило в силу.
Теги: #Навальный, #Любовь Соболь, #Роскомнадзор
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