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Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать "Навальный live" и личный канал Соболь

Как отметила Соболь, на ее канале не обсуждались митинги, и РКН хочет запретить все с фамилией "Навальный" и "Соболь"

Фото: Скриншот с Youtube

О требовании Роскомнадзора к видеохостингу заблокировать канал «Навальный live» и личный канал соратницы Навального Любови Соболь, последняя написала в Twitter.

Как отметила Соболь, на ее канале не обсуждались митинги и создан он был уже после вынесенного решения по признанию ФБК* экстремистским и в деле не фигурирует. «Но Роскомнадзор, видимо, хочет запретить все с фамилией Навальный и Соболь», – добавила она.

Ранее после решения Генпрокуратуры было заблокировано одновременно 49 сайтов сторонников Навального.

Роскомнадзор также направил YouTube требование ограничить доступ к каналам соратников Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова

ФБК – признан иноагентом и экстремистской организацией в России. Решение по экстремизму еще не вступило в силу.

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