Главное к 30 июля: третий укол, удар по кофе, пиррова победа РФ, Фургала не лечат, кривой закон о вине

В Израиле привитым двумя дозами вакцины Pfizer в связи с мутацией вируса начали вводить третью дозу. Её уже ввели двум тысячам человек, и побочных эффектов обнаружить не удалось. «Это защищает от тяжелой болезни и смерти», — объясняет необходимость такой прививки премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (цитата по Deutche Welle).

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал конкурентов Facebook и Twitter за удаление публикаций с «недостоверной» информацией о ковиде. Он приводит пример с идеей об искусственном происхождении вируса, которая ещё год назад казалась ненаучной, а сейчас в этом не уверены и сами ученые. Он полагает, что платформы должны сохранять нейтралитет и позволять пользователям самим решать, во что им верить.

Во время безуспешного процесса по обжалованию продления ареста экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что после перенесенного коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония, а в СИЗО «Лефортово» он необходимой помощи не получает, передает ТАСС. В заключении Фургал находится уже больше года, при этом он утверждает, что ему «не назвали ни одну причину, не показали ни одну улику о [его] причастности по предъявленным обвинениям».

Суд отказал ФСИН в требовании перевести участницу Pussy Riot Марию Алёхину из-под домашнего ареста в СИЗО из-за якобы нарушения условий содержания выходом в аптеку и ко врачу. Об этом сообщил адвокат акционистки Даниил Берман. Напомним, что Алехину судят по «санитарному дело» о якобы нарушении противоковидных правил во время акции протеста. Пострадавших в деле нет.

Источники агентства «Интерфакс» в силовых структурах сообщили, что на главреда «Проекта»* Романа Баданина** и его зама Михаила Рубина** пока не возбуждено уголовных дел. Накануне журналисты сообщили о том, что покинули Россию и пока не намерены возвращаться из-за статуса «нежелательной организации» их издания. Сотрудничество с такой организацией по новым законам карается реальным лишением свободы.

Ряд ассоциаций виноделов России обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести временный мораторий на новый закон о вине, который, как говорится в письме, содержит ряд недоработок, уже вызвавших сложности у производителей, передает газета «Ведомости». К примеру, по ГОСТу «вино столовое» должно иметь наименование «вино ординарное», а «винный напиток» — «виноградосодержащий напиток». Проблемы возникают при поставках алкоголя в сети. Также появились расхождения с Налоговым кодексом РФ.

Президент Джо Байден вводит в США дополнительные ограничения для федеральных госслужащих. Они фактически поставлены перед выбором: вакцинироваться или регулярно сдавать анализы, носить маски и предпринимать ряд других действий по защите окружающих от ковида. При этом американский лидер не уверен, может ли по закону таким образом воздействовать на региональных госслужащих, однако власти штатов на это точно имеют право и он призывает их этим правом воспользоваться.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за решения выпустить фильм «Черная вдова», где она исполняет главную роль, одновременно и в кинотеатрах и на онлайн-платформе, пишет The Wall Street Journal. Её гонорар привязан к сборам в кинотеатрах, и, как утверждает актриса, в Marvel её заверили, что кинопоказ будет эксклюзивным.

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал страны Запада превратить строительство «Северного потока-2» в «пиррову победу» [когда победа достигается слишком большой ценой или даже равносильна поражению, — ред.] для России. «У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — передает его слова издание Berlingske.

На фоне и без того продолжающихся уже год проблем при выращивании кофейных зерен отрасль подверглась очередной напасти: в Бразилии, крупнейшем производителе кофе, уже неделю рекордные холода, а кое-где даже выпадает снег, обращает внимание Euronews. В отдельных штатах фермеры констатируют потерю всего своего урожая.





*Компания Project Media, Inc. признана в России «нежелательной организацией».

**Журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин объявлены в России СМИ-«иностранными агентами»