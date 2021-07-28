"Дебилы – это слишком дипломатично": Глава питерского парламента о двойниках Вишневского

Председатель Законодательного собрания Санк-Петербурга Вячеслав Макаров считает, что слово «дебилы», которое глава российского МИДа Сергей Лавров как-то применил в ходе одного из своих публичных выступлений, является примером дипломатического такта по сравнению с тем, как бы сам Макаров назвал людей, придумавших выдвинуть против депутата от «Яблока» Бориса Вишневского двух кандидатов-спойлеров, сменивших имена и фамилии на «Борис Вишневский».

«Три Вишневских — для меня это было полной неожиданностью, — делится спикер ЗакСа (цитата по «Фонтанке»). — Выдающийся дипломат современности Сергей Лавров как-то употребил такое слово — “дебилы”. Когда политтехнологи это делают [создают кандидатов-двойников], это ведёт к политической турбулентности.

Вы представляете, что я должен, как военный, сказать про этих технологов? Это выражение [дебилы] ещё слишком дипломатичное».

Он пояснил, что вице-спикер петербургского парламента Сергей Соловьев всячески отрицает свою причастность к этой ситуации. Одним из двух людей, перевоплотившихся в «Бориса Вишневского», как ранее писал Sobesednik.ru, стал его бывший помощник из «Единой России».

При этом, по мнению Макарова, для настоящего депутата Вишневского такой ход против него является ни чем иным как дополнительным инструментом пиара, который ему подарили недоброжелатели.

Напомним, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком по закону ничего не может поделать с применением такой технологии, потому что у них нет выбора, если человек решил зарегистрироваться как кандидат. Однако эксперт «Голоса» Григорий Мельконьянц напомнил ей, что по закону рядом с новыми именами таких кандидатов в бюллетене должно быть указано прежнее имя, причем так, чтобы избиратели заметили его.