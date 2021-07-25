Главное к 26 июля: недоступный россиянам бензин, в ряду орденоносцев прибыло, визит Тихановской в США

Президент Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV своего друга, миллиардера Юрия Ковальчука. Официальная награда полагается бизнесмену за «большой вклад в реализацию социально значимых проектов» в Крыму. Также он выдал орден Дружбы уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, входящей в пятерку федерального списка «Единой России». Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил следователь Роман Видюков, занимавшийся делами экс-министра Алексея Улюкаева и экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Рестораторы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить обязательный перчаточный режим. Письмо, как уточняют «Известия», направил глава профильного комитета «Деловой России» Сергей Миронов. В нем говорится, что проверяющие органы продолжают штрафовать заведения за отсутствие перчаток, хотя по другим нормативным актам их могут заменять антисептиками.

Журналистка издания Lenta Анастасия Завьялова намерена уехать из России. Ранее полицейские избили при задержании, а впоследствии суд оштрафовал её за это на тысячу рублей. Задержали репортера из-за того, что она снимала, как полиция заводит в автозак ребенка, отца которого задержали чуть раньше за распитие алкоголя. Журналистка объясняет, что не хочет повторения подобных инцидентов и обеспокоена состоянием своего здоровья после избиения:

«Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю», — пишет она.

В Иркутске экс-волонтера местного штаба Навального* Дмитрия Надеина направили на принудительное лечение, передает «ОВД-Инфо». Дело об оправдании терроризма против него завели из-за публикации во «ВКонтакте», в которой он осудил преследование людей, высказывающихся о терракте Михаила Жлобицкого, взорвавшего архангельское управление ФСБ. В процессе разбирательства у него выявили вялотекущую шизофринию.

На территории Норвегии упал метеорит, пишет Норвежская метеорная сеть. Многие жители заметили вспышку, а затем ощутили сейсмическую активность. Метеор распался ещё в полете, пострадавших нет.