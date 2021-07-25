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Главное к 26 июля: недоступный россиянам бензин, в ряду орденоносцев прибыло, визит Тихановской в США

Россия на 16 месте по доступности бензина, Путин дал другу орден, избитая журналистка покинет РФ. Главное к понедельнику

Фото: Global Look Press

Россия заняла 16-е место из 32 в рейтинге доступности бензина для населения. Это следует из публикации РИА Новости, ссылающегося на собственное исследование. В рейтинге сравнивается объем бензина, который граждане могут приобрести на среднюю заработную плату. Учитываются цена 95 бензина (в РФ это 49,1 рубля) и средний доход среди населения (для РФ приводится цифра в 49 242,39 рубля). При этом по цене на бензин Россия занимает второе место в рейтинге — она в два, а иногда и в три раза ниже, чем у стран-лидеров, однако и доходы там значительно выше.

Президент Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV своего друга, миллиардера Юрия Ковальчука. Официальная награда полагается бизнесмену за «большой вклад в реализацию социально значимых проектов» в Крыму. Также он выдал орден Дружбы уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, входящей в пятерку федерального списка «Единой России». Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил следователь Роман Видюков, занимавшийся делами экс-министра Алексея Улюкаева и экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Рестораторы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить обязательный перчаточный режим. Письмо, как уточняют «Известия», направил глава профильного комитета «Деловой России» Сергей Миронов. В нем говорится, что проверяющие органы продолжают штрафовать заведения за отсутствие перчаток, хотя по другим нормативным актам их могут заменять антисептиками.

Журналистка издания Lenta Анастасия Завьялова намерена уехать из России. Ранее полицейские избили при задержании, а впоследствии суд оштрафовал её за это на тысячу рублей. Задержали репортера из-за того, что она снимала, как полиция заводит в автозак ребенка, отца которого задержали чуть раньше за распитие алкоголя. Журналистка объясняет, что не хочет повторения подобных инцидентов и обеспокоена состоянием своего здоровья после избиения: 

«Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю», — пишет она.

В Иркутске экс-волонтера местного штаба Навального* Дмитрия Надеина направили на принудительное лечение, передает «ОВД-Инфо». Дело об оправдании терроризма против него завели из-за публикации во «ВКонтакте», в которой он осудил преследование людей, высказывающихся о терракте Михаила Жлобицкого, взорвавшего архангельское управление ФСБ. В процессе разбирательства у него выявили вялотекущую шизофринию.

На территории Норвегии упал метеорит, пишет Норвежская метеорная сеть. Многие жители заметили вспышку, а затем ощутили сейсмическую активность. Метеор распался ещё в полете, пострадавших нет.

Фото: Норвежская метеорная сеть

The Wall Street Journal пишет, что после визита Светлана Тихановской и её команды в Вашингтон Белый дом намерен ввести новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси. Это подтверждает советник лидера демократической оппозиции Беларуси Франк Вячорка. Источники газеты в администрации не называют конкретных сроков, но обещают, что США продолжат давление на Лукашенко вместе со своими союзниками.

При этом сама Тихановская говорит, что однозначных обещаний со стороны Белого дома на встрече не прозвучало. Её команда поднимала тему секторальных экономических санкций против Беларуси, но, по словам политика, в ходе подобных встреч «сложно получить какие-либо обещания» (цитата по ТАСС). Она выражает надежду, что санкции все же будут введены.

Также Тихановская заявила, что не видит угрозы использования российской военной силы против белорусской оппозиции: «Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза», — пояснила она, отметив, что в США она общалась на эту тему с людьми, которые хорошо ориентируются в подобных вопросах.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом». ФБК и организация "Штабы Навального" объявлены в России экстремистскими организациями и запрещены.

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