"Мемориал"* признал Александра Шестуна политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал»* признал экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна политзаключенным.

В заявлении «Мемориала» говорится, что «… лишение свободы было применено к Александру Шестуну по политическим мотивам, чтобы не допустить его до участия в местных выборах и одновременно провести показательный процесс над человеком, который осмелился предать гласности угрозы со стороны высших чиновников».

Напомним, что формальной причиной судебного преследования Александра Шестуна стали экономические претензии. Правозащитники подчеркивают, что, по их мнению, ключевые свидетельские показания были получены следствием под давлением.

«Анализ материалов дела позволяет сделать вывод, что судебное разбирательство в отношении Шестуна не было справедливым», – говорится в сообщении «Мемориала».

«Отдельные доказательства его вины были получены в результате давления на свидетелей. Это является нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подавляющая часть обвинений в отношении Шестуна не была доказана в суде», – утверждает «Мемориал».

«Мемориал» также считает, что право на справедливый суд было нарушено также при рассмотрении гражданских исков, предъявленных Шестуну Генпрокуратурой.

Накануне Европейский суд по правам человека встал на сторону Шестуна относительно неправомерности его длительного содержания в СИЗО во время следствия.

*Центр «Мемориал» включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.