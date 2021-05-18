ЕСПЧ удовлетворил жалобу Шестуна на российский суд и назначил компенсацию

Европейский суд по правам человека рассмотрел одну из жалоб, поданных экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном.

По словам юриста, специализируюещегося на делах в ЕСПЧ, Каринны Москаленко, речь идет о самых первых жалобах, которые были направлены в ЕСПЧ более двух лет назад. В них Шестун оспаривал нарушения, связанных с его хаключением под стражу.

– Европейский суд признал жалобы Шестуна обоснованными, а действия российской судебной системы не соответствующими принципам Европейской конвенции по правам человека, ратифицированной Россией в марте 1998 года, – говорит Москаленко. – В частности, речь идет о статьях 5.3 и 5.4 Конвенции. Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые не рассматривали апелляции экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право,

По решению ЕСПЧ, Александр Шестун получит материальную компенсацию со стороны Российской Федерации за неправомерные действия российских судов.

– Государство несет огромные убытки из-за такого рода жалоб, – продолжает Каринна Москаленко. – Но, думаю, так будет продолжаться, пока соблюдать права человека в России станет дешевле, чем их не соблюдать, пока не будет правильной и своевременной реакции на такого рода нарушения и ответственности судей за это.

В ходе следствия и судебных процессов, длившихся с 14 июня 2018 года по 25 декабря 2020 года, Шестун направил в ЕСПЧ целый ряд жалоб. В том числе две из них были поданы по 39 правилу и были коммуницированы. Следовательно, в ближайшее время следует ждать новых известий из Страсбурга по этому резонансному делу. Параллельно же с этим юристы готовят самую главную жалобу о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.

В настоящее время Александр Шестун находится в ИК-6 Тверской области. На минувшей неделе он объявил голодовку – восьмую по счету.