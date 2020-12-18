К делу Шестуна привлекут внимание ООН

Ситуация, связанная с экс-главой Серпуховского района Александром Шестуном, для которого прокуратура запросила 20 лет лишения свободы, вышла на межгосударственный уровень. Правозащитники «Московской Хельсинкской группы» надеются, что о деле Шестуна доложат на сессии ООН.

МХГ обратилась к специальному докладчику ООН по вопросам содействия установлению истины, правосудия, возмещения ущерба и гарантиям недопущения нарушений в связи с делом экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

«Есть такой международный механизм в ООН, позволяющий проинформировать о случаях вопиющих нарушений прав человека, – рассказала член МХГ Светлана Астраханцева. – Ситуация, в которой сейчас оказался Александр Шестун, является, на наш взгляд, именно таким случаем. Преследования бывшего главы Серпуховского района, которые начались в 2018 году, очевидно носят политический характер, на национальном уровне нет эффективных средств противостоять таким преследованиям, в связи с чем мы и сочли возможным задействовать международные механизмы защиты его прав. Также мы отмечаем очевидно репрессивный характер и следственных действий, и судебного разбирательства».

По словам Астраханцевой, представители МХГ несколько раз пытались присутствовать на процессе в качестве наблюдателей, но не смогли этого сделать, потому что судья категорически не допускала правозащитников, нарушая при этом гласность процесса. «Очевидно, что в этом деле требуется подключение международных институций, – говорит Астраханцева. – Главное же преимущество спецдокладчика в том, что он вправе поднять этот вопрос на ближайшей сессии профильного комитета».

Публичных действий по результатам обращения не будет, эта работа ведется на межгосударственном уровне. В МХГ полагают, что таким образом им удастся как минимум улучшить положение Александра Шестуна. Приговор ему будет оглашен в Подольском городском суде 21 декабря в 15.00.