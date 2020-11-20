Обвинение запросило для Александра Шестуна 20 лет колонии строгого режима

Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, а также взыскание 64 млн. рублей — такого наказания сегодня в судебных прениях потребовали представители Генеральной прокуратуры экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, которого обвиняют в совершении сразу четырех преступлений (по ст. 290, 159, 174, 289 УК России).

Надо отметить, что за экономические преступления ту же Васильеву («Оборонсервис») осудили на 5 лет, бывшего министра экономического развития России Улюкаева – на 8 лет.

Но 20 лет за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали. Столько давали только серийным маньякам, киллерам и совершившим теракты в метро.

Известно, что такие сроки получили, например, Шохиста Каримова за теракт в Петербургском метро 2017 году, людоед Дмитрий Лучин и убийца Бориса Немцова Заур Дадаев. Педофилу Эдуарду Никитину, который около 10 лет прятал у себя в квартире похищенного ребенка, суд вынес приговор в 20 лет, а знаменитый скопинский маньяк Виктор Мохов, державший 4 года в заточении двух девушек 14 и 17 лет, получил и вовсе 17 лет.

Напомним, что весной 2018 года Шестун обнародовал в Ютубе видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него со стороны высокопоставленных чиновников и силовиков. Ранее суд Красногорска лишил семью Шестуна всего имущества, все уголовное дело оказалось построено на неадекватных доказательствах. Например, факт взятки – самого тяжелого эпизода обвинения, следователи сочли доказанным на основании одного лишь устного заявления.

Под арестом Шестун уже два с половиной года. Под домашний арест его, словно террориста или маньяка, все эти годы не отпускали под самыми разными предлогами. Несмотря на многочисленные ходатайства адвокатов, просьбы родных и проблемы со здоровьем. Напомним, что без крыши над головой российское правосудие оставило четверых детей Шестуна (в том числе двух несовершеннолетних), его жену, а также 84-летнюю мать. Все знакомые Шестуна лишились бизнеса и средств к существованию.

Сегодня после обеда в прениях будет выступать сторона защиты.