Союз журналистов России назвал недопустимым задержание журналистки "Ленты.ру"

Глава Союза журналистов России назвал недопустимым задержание журналистки «Ленты.ру» Анастасии Завьяловой в Москве, которая снимала на видео задержание несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщил глава союза Владимир Соловьев.

«Мы связались с центральным аппаратом МВД. Случай недопустимый. Держим ситуацию на контроле», – рассказал Соловьев журналистам.

Как сообщалось ранее, вечером на Чистых прудах журналистка пыталась заснять на камеру смартфона, как сотрудники 2-го специального полка полиции задерживают маленькую девочку, чей отец ранее был задержан за распитие.

По словам Завьяловой, ее толкнул полицейский, который при этом прятал свой нагрудный знак. После этого ее завели в автозак, наступили на нее коленом и ударили головой об стол. Девушка заявила, что ей угрожали статьей о нападении на сотрудника полиции.

После этого на нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»).