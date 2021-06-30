Следователи заинтересовались видео, где полицейский тащит москвичку за волосы
В Москве полицейский схватил за волосы женщину, толкнувшую его коллегу в грудь, и поволок к машине. СК начал проверку
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве проведет доследственную проверку по обстоятельствам запечатленного на видео конфликта между женщиной и как минимум четырьмя полицейскими.
На опубликованной Telegram-каналом «Москва с огоньком» записи видно, как сперва москвичка толкает в грудь сотрудника МВД, затем он отвечает, а после этого другой полицейский подбегает с другой стороны, хватает девушку за волосы и тащит в машину. Ещё двое служителей закона просто наблюдают за происходящем. Больше никого в кадре нет.
В заявлении столичного ГСУ СК говорится, что следователи намерены опросить всех участников конфликта и принять решение о возбуждении дел по статьям против женщины (318 УК РФ – о насилии в отношении сотрудника полиции) и против полицейского (286 УК РФ – о превышении должностных полномочий).
После публикации видео ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка московского МВД сообщал, что инцидент был частью задержания группы людей, распивавших алкогольные напитки в общественном месте. Там сообщили, что женщина «оказала физическое сопротивление полицейским». Случай, по их версии, произошел 16 июля на Домодедовской улице в Москве.
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