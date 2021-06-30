Следователи заинтересовались видео, где полицейский тащит москвичку за волосы

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве проведет доследственную проверку по обстоятельствам запечатленного на видео конфликта между женщиной и как минимум четырьмя полицейскими.

На опубликованной Telegram-каналом «Москва с огоньком» записи видно, как сперва москвичка толкает в грудь сотрудника МВД, затем он отвечает, а после этого другой полицейский подбегает с другой стороны, хватает девушку за волосы и тащит в машину. Ещё двое служителей закона просто наблюдают за происходящем. Больше никого в кадре нет.