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В Москве в полиции удерживают девушку, что сняла задержание несовершеннолетней

Москвичка Анастасия Завьялова остается в отделении полиции до понедельника

Фото: соцсети

Анастасия Завьялова

Москвичка Анастасия Завьялова остается в отделении полиции до понедельника, сообщает телеграм-канал Readovka.

Минувшим вечером на Чистых прудах девушка пыталась заснять на камеру смартфона, как сотрудники 2-го специального полка полиции задерживают маленькую девочку, чей отец ранее был задержан за распитие.

Анастасию, по ее словам, толкнул полицейский, который при этом прятал свой нагрудный знак. После этого ее завели в автозак, наступили на нее коленом и ударили головой об стол.

Девушка заявила, что ей угрожали статьей о нападении на сотрудника полиции.

В соцсетях пишут, что Анастасия Завьялова является журналисткой портала «Лента.ру». Сейчас она находится в ОВД «Басманный».

СМИ-иноагент «Медуза» пишет, что на девушку составляют протокол о мелком хулиганстве.

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