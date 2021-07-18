В Москве в полиции удерживают девушку, что сняла задержание несовершеннолетней
Москвичка Анастасия Завьялова остается в отделении полиции до понедельника
Москвичка Анастасия Завьялова остается в отделении полиции до понедельника, сообщает телеграм-канал Readovka.
Минувшим вечером на Чистых прудах девушка пыталась заснять на камеру смартфона, как сотрудники 2-го специального полка полиции задерживают маленькую девочку, чей отец ранее был задержан за распитие.
Анастасию, по ее словам, толкнул полицейский, который при этом прятал свой нагрудный знак. После этого ее завели в автозак, наступили на нее коленом и ударили головой об стол.
Девушка заявила, что ей угрожали статьей о нападении на сотрудника полиции.
В соцсетях пишут, что Анастасия Завьялова является журналисткой портала «Лента.ру». Сейчас она находится в ОВД «Басманный».
СМИ-иноагент «Медуза» пишет, что на девушку составляют протокол о мелком хулиганстве.
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