Что случилось 24 июля: Грудинина не допустили к выборам, в Сочи случился потоп, в сети обсуждают нового тренера сборной по футболу

Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла решение о недопуске до выборов в Госдуму экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который был выдвинут от партии КПРФ. Такое решение было принято после жалобы бывшей жены Грудинина, которая потребовала снять его с выборов за якобы размещенные за границей активы.

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя расстреляли неизвестные возле его дома, полиция смогла выследить стрелявших, но им удалось скрыться. По предварительной версии, нападение на полицейского совершили вечером 23 июля возле его дома. Преступники поджидали мужчину возле дома, а когда он приехал, открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением, но несмотря на оказанную помощь, он умер в больнице.

Накануне в курортном поселке Хоста для Адлера в Сочи из-за сильных дождей сработала система массового оповещения МЧС: сообщалось о возможном выходе рек из берегов, было повреждено электроснабжение в регионе, а федеральная трасса А-147 была перекрыта — вместо неё работали объездные дороги. Без вести пропали три человека, один был найден мертвым. Все четверо находились в одном автомобиле — погибший, как считают в МЧС, сумел выбраться, но это ему не помогло.

Россияне прокомментировали назначение на должность главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. «Молодец, Георгиевич, не побоялся, сейчас тренер сборной это расстрельная должность, потому что ожидания от сборной гораздо выше того, на что способны нынешние футболисты», - пишут болельщики. Но есть и те, кто считает, что на отборочных матчах к Чемпионату мира сборная провалится, и зимой снова будут искать нового тренера.

День запомнился и новыми штрафами. Так, сегодня в Перми оштрафовали на 20 тысяч женщину за запись обращения к Путину. Почти месяц назад, 23 июня, жители Перми записали совместное обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой спасти дворец спорта «Молот», на месте которого должна появиться жилая застройка с бассейном и парковкой. В правоохранительных органах расценили мероприятие как несогласованную с властями акцию и возбудили административное дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, позже суд признал женщину виновной.