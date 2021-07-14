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Сочи после залпового ливня: один погибший, трое пропавших, электричество и трассу восстановили

В Сочи почти ликвидировали крупные последствия потопа. Сообщается об одном погибшем и трех пропавших -- они были с ним

Фото: Instagram

Накануне в курортном поселке Хоста для Адлера в Сочи из-за сильных дождей сработала система массового оповещения МЧС: сообщалось о возможном выходе рек из берегов, было повреждено электроснабжение в регионе, а федеральная трасса А-147 была перекрыта — вместо неё работали объездные дороги.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальные органы, близ реки Мацесты, которая вышла из своих берегов, без вести пропали три человека, а один был найден мертвым. Все четверо находились в одном автомобиле — погибший, как считают в МЧС, сумел выбраться, но это ему не помогло.

Из-за выхода из берегов реки Западный Дагомыс, затопило также дворы в Сочи: «Подтопило придворные территории и подвалы нескольких домов», — сообщает руководство города. Сейчас власти проводят обходы с целью установления точного ущерба от катаклизма.

Непосредственно в Сочи электроснабжение «восстановлено полностью», говорят в МЧС. В администрации города при этом обещают восстановить электроснабжение шести населенных пунктов в регионе уже к полудню: «Основные схемы энергоснабжения восстановлены у потребителей Кудепсты, Хосты, Мацесты и населенных пунктов Лазаревского района», — говорится в сообщении по состоянию на семь часов утра 24 июля.

Уже ночью было окончательно восстановлено движение по федеральной трассе А-147, говорится в заявлении Упрдор «Черноморье».

Спасательные службы продолжают помощь жителям Сочи в ликвидации последствий затопления. Там отмечают, что не испытывают недостатка в персонале. Ухудшения погодной ситуации в регионе МЧС не прогнозирует, однако просит жителей внимательно отслеживать погодные изменения.

Напомним, что мощные дожди в регионе начались ещё в четверг. В пятницу местные власти уже предупредили население о возможном подъеме рек, а пляжи были экстренно закрыты для посетителей.

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