Сирены в Сочи: главное о ситуации в курортном городе после залпового ливня

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Сочи не потребуется эвакуация из-за погодных условий. Ночью в курортном городе зазвучала сирена экстренного оповещения населения от поселка Хоста для Адлера. Это было сделано в качестве предупреждающей меры.

До этого до конца пятницы были закрыты все пляжи. Министерство предупреждало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.

Дожди продолжались с четверга. В течение дня выпало 52,6 мм осадков за один час.

В итоге ливни подтопили участок федеральной дороги А-147 в поселке Хоста. Сейчас там организовано реверсивное движение.