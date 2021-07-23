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Сирены в Сочи: главное о ситуации в курортном городе после залпового ливня

Часть жителей курортного города остались без электричества из-за подтопления трансформаторных станций

Фото: Скриншот с видео "ВКонтакте"

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Сочи не потребуется эвакуация из-за погодных условий. Ночью в курортном городе зазвучала сирена экстренного оповещения населения от поселка Хоста для Адлера. Это было сделано в качестве предупреждающей меры.

До этого до конца пятницы были закрыты все пляжи. Министерство предупреждало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. 

Дожди продолжались с четверга. В течение дня выпало 52,6 мм осадков за один час.

В итоге ливни подтопили участок федеральной дороги А-147 в поселке Хоста. Сейчас там организовано реверсивное движение.

Фото: соцсети

В Сочи начал работу городской оперативный штаб. К 22:50 принято восемь заявок на откачку воды. По данным мэрии города, ливень привел к подъему уровня воды в реках Западный Дагомыс, Мацеста, Кудепста, Хоста. Частично подтоплены трансформаторные подстанции, из-за чего пришлось часть населения оставить временно без электричества для безопасности.

Движение по дорогам из Адлера в центр Сочи приостановлено, сообщает УПРДОР «Черноморье».

Подготовлено по материалам: ТАСС, Кубанские новости, РБК

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