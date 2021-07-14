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«Валера, Валера - любовь, надежда и вера»: россияне «Валерят» в нового главного тренера сборной России по футболу

В сети поддержали назначение Валерия Карпина

Фото: Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста..

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – прокомментировал назначение Карпина президент РФС Александр Дюков.

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения.

«Благодарю РФС за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

В целом россияне позитивно встретили назначение Карпина главным тренером, так как за годы работы он показал себя принципиальным человеком. Не зря же Валерий Георгиевич, пожалуй, самый «фольклорный» наставник в отечественном футболе. Про него болельщики и песни пели, как например, целыми трибунами «Валера, Валера! Любовь, надежда и вера», так и придумывали слоганы. «Валера, верим», который постепенно трансформировался в «Валерим» уже довольно прочно ассоциируется с Карпиным.

«Так и думал, что он будет только на отборочных матчах к ЧМ, сборная провалится и всё, зимой снова РФС будет искать нового тренера», - скептичен фанат.

«Надеюсь, безразличной игры хотя бы не будет у сборной. Карпин - жёсткий парень, может и приложить», - считает россиянин.

«Прощай Дзюба... При Карпине мы тебя точно в сборной не увидим», - уверен читатель.

«Ну, что, «Валерим» всей страной?» - призывает болельщик.

«Во всех клубах Карпин работал с ограниченным ресурсом. Теперь он сам может выбирать игроков. Это будет как минимум очень интересно!» - считает фанат со стажем.

«Трудно себе представить более ограниченный ресурс, чем российские игроки», - одергивают предыдущего комментатора.

«Интерес к сборной возвращается! Не знаю, добьется ли он чего-нибудь, но скучно точно не будет! Я за эту сборную буду болеть в миллион раз сильнее, чем за сборную Черчесова...» - пишет москвич.

«С Бердыевым не договорились, он выдвинул условия, чтобы в сборной были Азмун и Нобоа, а домашним стадионом арена в Казани» - иронизирует читатель.

«Молодец, Георгиевич, не побоялся, сейчас тренер сборной это расстрельная должность, потому что ожидания от сборной гораздо выше того, на что способны нынешние футболисты», - считает болельщик.

«Валера, Валера! Любовь, надежда и вера» - написал в заключении дискуссии россиянин.

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