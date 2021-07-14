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В Перми женщину оштрафовали на 20 тысяч за запись обращения к Путину

Лидера группы жителей Перми, записавших просьбу о помощи к Путину, оштрафовали за это на 20 тысяч рубелей

Фото: Скриншот с kremlin.ru // Владимир Путин

Почти месяц назад, 23 июня, жители Перми записали совместное обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой спасти дворца спорта «Молот», на месте которого должна появиться жилая застройка с бассейном и парковкой. Ролик, где десятки людей стоят с плакатом и просят главу государства о помощи появился в Сети за неделю до прямой линии Владимира Путина, для которой подобные обращения можно назвать традиционными.

Однако правоохранительные органы расценили мероприятие иначе и возбудили против Елены Германовой, одного из неформальных лидеров инициативной группы жильцов, административное дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ об организации несогласованной с властями акции. По этой статье обычно штрафы и сутки ареста получают участники протестных акций. Германову, а также ещё двух участников мероприятия тогда задержали сотрудники ДПС. 

Как пишет «МБХ Медиа», Мотовилихинский районный суд признал г-жу Германову виновной в этом правонарушении и приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей. При этом на самом заседании суда обвиняемая даже не присутствовала — в это время она находилась на больничном в связи с чем ходатайствовала о переносе слушания.

«О решении суда я узнала из СМИ, меня никто даже не уведомил. Будем ждать решения по почте и потом обжаловать», — пояснила активистка.

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