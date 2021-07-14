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Застрелившие замначальника уголовного розыска в Ставрополе скрылись от полиции

Нападение было совершено вечером 23 июля возле дома полицейского, он был госпитализирован, но умер в больнице

Фото: Скриншот с видео

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя расстреляли неизвестные возле его дома, полиция смогла выследить стрелявших, но им удалось скрыться. Ведется розыск двоих подозреваемых. 

По предварительной версии, нападение на полицейского совершили вечером 23 июля возле его дома. Преступники поджидали мужчину возле дома, а когда он приехал, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого преступники скрылись на автомобиле. 

Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением, но несмотря на оказанную помощь, он умер в больнице.

Как пишет Telegram-канал Baza, полиция выследила машину, похожую на ту, что была у нападавших и начала преследование. Однако преступники съехали с основной дороги, бросили машину и убежали.

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