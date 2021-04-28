Сегодня, в 10:11

Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Керчи

Мэр города написал заявление об уходе с поста после разговора с главой Крыма, который состоялся утром

Фото: Официальный сайт администрации Керчи

Сергей Бороздин

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом в своем Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию. В Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк», – говорится в сообщении.

По словам Аксенова, в Керчи находится председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. В ближайшее время назначат исполняющего обязанности главы администрации, далее будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Сергей Бороздин работал мэром Керчи с мая 2017 года.

Напомним, в прошлом месяце на юг России, в том числе Керчь, обрушились сильные ливни. В Сети появилось видео, на котором Сергей Аксенов передвигается по затопленному городу на моторной лодке в сопровождении спасателей, плывущих кролем вслед за ним.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 16 часов назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 21 час назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Общество 6 секунд назад

Бургерномика: Рубль стал одной из самых недооцененных валют в мире по "индексу бигмака"

Политика 13 минут назад

"Вариант обсуждается": Соловей раскрыл возможную должность "дочери Путина" в правительстве

Происшествия 34 минуты назад

Министр связи Приамурья попал в больницу после избиения на турбазе

Политика 44 минуты назад

В Генпрокуратуре рассказали о жалобе России на Украину в ЕСПЧ

Политика 52 минуты назад

Бурятия в шоке. Сергей Зверев пошел на выборы по одномандатному округу

Общество 1 час назад

В Аргентине ввели третий, "неопределенный" пол: "Какое значение это имеет для государства?"

Здоровье и дом 1 час назад

Сделать повторную прививку в столице теперь можно во всех центрах вакцинации

Политика 1 час назад

Не 29, а 39 млн. Минздрав ответил на расследование о запредельном числе переболевших ковидом

Общество 2 часа назад

Роскачество изучило женское белье и выявило токсичные вещества

Политика 2 часа назад

Китай отказался следовать плану ВОЗ по изучению происхождения коронавируса

Общество 3 часа назад

На первого замглавы Минприроды Хакасии завели дело о хищении

Общество 3 часа назад

Одежда и обувь осенью могут подорожать минимум на 15%

Происшествия 07:21

Число жертв наводнений в китайской Хэнани возросло до 33, ущерб оценен почти в $190 млн

МЧС Китая усилило национальный уровень угрозы с третьего до второго

Общество 11 часов назад

Друг целительницы Джуны: Она предсказала коронавирус!

Общество 11 часов назад

Лолита для чокнутого профессора

Общество 12 часов назад

Член эко-партии врезал главе Якутии, обвинившему в лесных пожарах сухие грозы

Общество 13 часов назад

Магомед Толбоев: Илон Маск приедет на МАКС-2023, он обещал

Общество 13 часов назад

Россияне смогут внести в паспорт группу крови и резус-фактор

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика