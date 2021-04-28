Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Керчи

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом в своем Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию. В Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк», – говорится в сообщении.

По словам Аксенова, в Керчи находится председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. В ближайшее время назначат исполняющего обязанности главы администрации, далее будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Сергей Бороздин работал мэром Керчи с мая 2017 года.

Напомним, в прошлом месяце на юг России, в том числе Керчь, обрушились сильные ливни. В Сети появилось видео, на котором Сергей Аксенов передвигается по затопленному городу на моторной лодке в сопровождении спасателей, плывущих кролем вслед за ним.