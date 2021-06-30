В России могут случиться такие же погодные катастрофы, как в Европе

В Гидрометцентре рассказали, что сильные ливни, которые привели к наводнениям в Европе на прошлой неделе, могли случиться на европейской территории России. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Глобальное потепление приводит к увеличению индексов региональной циркуляции, поэтому, когда вы спрашиваете, могло ли быть у нас такое (наводнение из-за сильных ливней, как в Германии - ред.), в принципе, да. Увеличение таких меридиональных процессов приводит к экстремальным событиям, но экстремальные события, как они связаны и с сильнейшими осадками, так и с жаркой засушливой погодой», – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, для всех метеорологических элементов характерны «волны» и такая ситуация сложилась в Европе из-за низкого давления.

«Раз мы в Европейской территории России, и у нас гребень высокого давления, то к западу от этого гребня, и к востоку ложбина низкого давления… А ложбина низкого давления, значит, преимущественно северо-западные воздушные потоки. Для низкого давления характерно восходящее движение, которое приводит к облакообразованию и способствует выпадению осадков», – объяснил он и добавил, что если бы воздушные массы перемещались только вдоль круга широты, то не было бы таких аномалий.

Он подчеркнул, что региональные процессы приводят к тому, что на севере все чаще устанавливаются антициклоны и в условиях безоблачного неба и полярного дня создаются условия для возникновения природных пожаров, поэтому их количество на севере увеличивается.

На прошлой неделе на западе и юго-западе ФРГ прошли ливни, из-за которых притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек вышли из берегов. Более 155 человек погибли, многие оказались пропавшими без вести. Сильные наводнения также произошли в Бельгии и Австрии.