Число жертв наводнений в Германии выросло до 94

Как сообщалось ранее, потопы возникли в связи с ливнями в районе Рейна, которые начались 14 июля и продолжились до 16 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что пока рано говорить о масштабах катастрофы — они станут ясны «в последующие дни». Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

Тем временем до сих пор нет централизованной официальной статистики по погибшим и пострадавшим. Каждый округ формирует ее отдельно, а СМИ уже потом, основываясь на открытых источниках, сводят все воедино и подсчитывают. По предварительным данным, пропавшими без вести признаны 1,3 тысячи человек. Немецкие телеканалы продолжают вести прямые трансляции из затонувших регионов, по съемкам с воздуха видно, что многие населенные пункты отрезаны водой от внешнего мира, перекрыты дороги, десятки домов обвалились.