Главное к 16 июля: ДНР идет в ЕР, пожары в Якутии, потоп в Германии, уважаемый "иноагент"

«Институт права и публичной политики» признан в России «иностранным агентом», об этом в своем релизе сообщил Минюст РФ. Организация была основана в 1993 году на базе Центра конституционных исследований Восточной и Центральной Европы. В её функции входили научное и издательское дело, а также непосредственное представление россиян в ЕСПЧ и Конституционном суде РФ (КС). Его попечительский совет возглавляет первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, который также входит в состав президентского Совета по правам человека. В состав совета входят также бывшая судья КС и бывший член СПЧ Тамара Мерщакова, экс-сенатор СФ Константин Добрынин и Анатолий Ковлер, представлявший Россию в ЕСПЧ.

Лидер непризнанной Россией Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин намерен вступить в «Единую Россию». Об этом он сообщил Донецкому агентству новостей. Пушилин полагает, что это будет «абсолютно правильный шаг» для него. Чтобы вступить в партию российской власти, главе ДНР как минимум нужно получить гражданство РФ.

Представители американского и европейского бизнеса обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой упростить получение QR-кодов для тех, кто привился зарубежными вакцинами (одобренными ВОЗ) или сделал прививку российской вакцины на территории других стран. Как пишут «Известия», письмо направили Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса. Трудности с получением QR-кодов возникают и у членов семей иностранных бизнесменов, так как у них нет СНИЛС.

Издание Baza пишет, что причиной объявления независимого издания «Проект» «нежелательной» организацией является донос от Виталия Бородина. Этот человек возглавляет некую организацию «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». В доносе он уверяет, что «Проект» «подконтролен» американскому Конгрессу и получает от него финансирование. Он также требует признать журналистов издания «иностранными агентами». Он же жаловался на журналистов «Открытых медиа». Русская служба «Би-би-си» отмечает, что организация Бородина создавалась при участии «Единой России» как спойлер антикоррупционных структур оппозиционного политика Алексея Навального.

Экс-глава отделения Штаба Навального (организация распущена и признана экстремистской на территории РФ) в Мурманске Виолетта Грудина была принудительно госпитализирована из-за того, что якобы болеет коронавирусом. Сама она демонстрировала отрицательный тест на ковид, симптомов болезни у неё также нет. Оппозиционный политик связывает это давление с её желанием участвовать в выборах в городской парламент.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что сегодня намерен «сказать правду». Какую «правду» и по какому поводу, до сих пор остается тайной.

Европарламент рассматривает возможность непризнания выборов в Госдуму России, если при их проведении власти нарушат демократические и международные нормы. Комитет ЕП по иностранным делам большинством призвал исполнительную власть Евросоюза не признавать такие выборы. Формально это является лишь рекомендацией. В ответ отдельные российские депутаты уже успели найти в этом попытку вмешательства во внутренние дела.

В ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США совместно с президентом Джо Байденом они подписали «Вашингтонскую декларацию». Документ говорит о необходимости дальнейшего экономического сотрудничества и защиты демократических ценностей, в том числе, от угроз, исходящих от Китая:

«Наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти 21-го века», — сказал Байден.

В документе также декларируется дальнейшее сотрудничество в рамках НАТО и готовность защищать союзников в Восточной Европе от «российской агрессии». В том числе речь зашла и о «Северном потоке-2», взгляды на который у Германии и США расходятся. Впрочем, оба лидера выступили с намерением защитить Украину от возможного использования трубопровода против её интересов, как геополитическое оружие России.

В районе Арвайлер в Германии случилось мощное наводнение. По предварительным данным, пропавшими без вести признаны 1,3 тысячи человек. Потопы возникли в связи с ливнями в районе Рейна, которые начались 14 июля и должны продолжаться до 16 июля. Г-жа Меркель отметила, что пока рано говорить о масштабах катастрофы — они станут ясны «в последующие дни».

Минэкологии Якутии отчиталось о пожарах на 740 га леса в регионе. Как обращает внимание «Интерфакс», ещё вчера эта цифра была более чем на 200 га меньше. При этом за сутки ведомству удалось ликвидировать пожары на 78 га леса.

Владеющая платформой Steam компания Valve анонсировала выход своего нового «мини-компьютера» — портативной игровой консоли, которая сможет подключаться к Wi-Fi и работать с Bluetooth, а также будет обладать 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб на жестком диске. Она будет называться Steam Deck и обойдется почти в $400 в США.