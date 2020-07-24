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"Машину залило водой, а мы ходим потные и вонючие!" Возлюбленная Данко рассказала про последствия наводнения в Ялте

На пару обрушилась критика за ироничное видео, на котором они целуются по колено в воде

Фото: Личный архив

Певец Данко и его возлюбленная Мария Силуянова вновь оказались в центре скандала. Пару затравили за весёлое видео, которое они сняли в Ялте сразу же после потопа. В ролике влюблённые танцуют по колено в воде, улыбаясь друг другу, а неподалёку от них находится машина, которую стихия унесла в море. В беседе с Sobesednik.ru Мария и Данко рассказали, почему они сделали именно такую публикацию.

18 июня в Ялте выпала трёхкратная месячная норма осадков. Из-за сильного дождя, который не прекращался более десяти часов, местные речки вышли из берегов, образовав потоп в центре города и некоторых других его районах. Результат – 36 подтопленных домов, десятки унесённых течением машин. Есть и людские жертвы – зафиксирована одна смерть, а два человека пропали без вести.

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На фоне всей этой информации общественность возмутил безмятежный танец в воде Александра Фадеева (настоящее имя Данко) и его гражданской жены Марии Силуяновой. На видео пара улыбается друг другу, целуется. Всё это сопровождается шокирующими кадрами наводнения. Однако пара утверждает, что их ролик – совсем не насмешка над пострадавшими и не способ заявить о себе благодаря катастрофе, как подумали про них многие.

Фото: Личный архив

– Нам говорят, что мы хайпуем на потопе в Ялте, – сетует возлюбленная Данко. – Упрекают нас, что мы якобы веселимся, когда вся набережная ходит в трауре. Или якобы они все сидят дома со слезами на глазах, а мы – единственные, кто наслаждается обществом друг друга.

Мария уверяет, что на самом деле стихия и их не обошла стороной. Их имущество также было подпорчено из-за ливня.

– Мы тоже крымчане, давно переехали в Ялту из Москвы, – продолжает Силуянова. – Наш дом тоже чуть не залило, потому что дождь в этот день шёл как из-под крана.

У Саши машина – кабриолет, у неё протекла крыша. Я сорвала себе спину, выгребая воду из автомобиля. Сейчас машина стоит, просыхает, внутри неё остался неприятный запах. Так что мы тоже пострадали.

А ещё, у всего города третий день дома нет воды. Мы все ходим грязные, потные и вонючие. Мой ребёнок заболел ветрянкой. Я могла бы снимать весь этот негатив. Но кому это нужно?

Силуянова также рассказала нам о своих эмоциях в самый пик катастрофы. Как оказалось, во время самого потопа Данко и Мария находились дома.

– Началось ведь всё ночью, – говорит возлюбленная артиста. – Мы спали. А поплыло все к утру. Когда мы проснулись, уже были новости, что все течёт, машины уносит. Паники у нас особо не было, хотя как и все, мы испугались. Нам повезло, что наш дом стоит на горе, на уровне Ливадийского дворца. Наверное, цари когда-то жили в этой части города специально, чтобы как можно меньше страдать от подобных капризов погоды.

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Силуянова говорит, что они с Данко в каждой ситуации ищут позитивные моменты. Нашли они их и в наводнении в Ялте.

Фото: Личный архив
– Зимой в Крыму была засуха, – поясняет наша собеседница. – Озера высохли, воду постоянно отключали. Все ждали, когда пойдут дожди. А теперь у нас наконец-то наполнятся озера, появится вода. Да, затопило машины у людей. Но страховка же должна всем выплатить ущерб.

– С недвижимостью то же самое. А ещё, многие в центре города сдают своё жилье. Большинство из этих людей завышают цены, не платят налоги, делают все в чёрную. А кто-то и вовсе застраивает побережье, что является недопустимым. Вот таким людям природа, видимо, отплатила и показала, что не нужно так поступать!

Данко согласен во всем со своей второй половинкой. Артист в беседе с Sobesednik.ru также выразил надежду, что чрезвычайная ситуация в Ялте заставит местные власти выделять на благоустройство города больше средств.

– Ещё недавно крымские чиновники непонятно куда девали деньги из бюджета, – возмущается артист. – В центре Ялты стоят ржавые аварийные конструкции, а рядом с ними гуляют дети. Я уверен, что нет худа без добра, теперь власти, возможно, обратят на это внимание и приведут город в порядок.
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