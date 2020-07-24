"Машину залило водой, а мы ходим потные и вонючие!" Возлюбленная Данко рассказала про последствия наводнения в Ялте

– Нам говорят, что мы хайпуем на потопе в Ялте, – сетует возлюбленная Данко. – Упрекают нас, что мы якобы веселимся, когда вся набережная ходит в трауре. Или якобы они все сидят дома со слезами на глазах, а мы – единственные, кто наслаждается обществом друг друга.

Мария уверяет, что на самом деле стихия и их не обошла стороной. Их имущество также было подпорчено из-за ливня.

– Мы тоже крымчане, давно переехали в Ялту из Москвы, – продолжает Силуянова. – Наш дом тоже чуть не залило, потому что дождь в этот день шёл как из-под крана.

У Саши машина – кабриолет, у неё протекла крыша. Я сорвала себе спину, выгребая воду из автомобиля. Сейчас машина стоит, просыхает, внутри неё остался неприятный запах. Так что мы тоже пострадали.

А ещё, у всего города третий день дома нет воды. Мы все ходим грязные, потные и вонючие. Мой ребёнок заболел ветрянкой. Я могла бы снимать весь этот негатив. Но кому это нужно?

Силуянова также рассказала нам о своих эмоциях в самый пик катастрофы. Как оказалось, во время самого потопа Данко и Мария находились дома.

– Началось ведь всё ночью, – говорит возлюбленная артиста. – Мы спали. А поплыло все к утру. Когда мы проснулись, уже были новости, что все течёт, машины уносит. Паники у нас особо не было, хотя как и все, мы испугались. Нам повезло, что наш дом стоит на горе, на уровне Ливадийского дворца. Наверное, цари когда-то жили в этой части города специально, чтобы как можно меньше страдать от подобных капризов погоды.