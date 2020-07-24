"Унесённые в море машины и улицы как после войны". Репортаж из Ялты, пережившей сильное наводнение
Корреспондент Sobesednik.ru прошлась по повреждённому центру самого дорогого курорта Крыма
Десятки подтопленных домов. Машины, превратившиеся в груду металлолома за считаные часы. Смерть 26-летнего парня и двое попавших без вести людей. Всё это – результат наводнения в Ялте 18 июня. Я прилетела на место катастрофы и выяснила, как крымчане восстанавливаются после стихийного бедствия.
Ялту называют жемчужиной Крыма. Это самый дорогой курорт на полуострове, куда стремится множество туристов. А для меня – корреспондента Sobesednik.ru – это родной город, где я родилась и выросла.
В день наводнения я находилась в Москве. О случившемся я узнала с самого утра из социальных сетей. Публикации друзей, одноклассников, различных пабликов, на которых город был практически неузнаваем, повергли меня в шок. Как оказалось, за сутки в Ялте выпала месячная норма осадков, местные речки вышли из берегов, и город затопило.
На многочисленных роликах я увидела полностью затопленные подземные переходы, машины, не едущие, а плывущие по воде, перепуганных людей, не понимающих, что происходит и куда бежать.
«Ялту смывает с лица земли», «Весь город вот-вот окажется без света», «Въезд в Ялту закрыли из-за стихийного бедствия», – гласили подписи к публикациям.
Первым делом я позвонила родителям, проживающим в посёлке Массандра. Он расположен выше, чем центр города.
– Да у нас просто сильный дождь, не переживай, – сказала мне мама.
Выдохнула, что близкие в порядке. Но тревога за друзей и знакомых осталась. Я взяла билет домой и на следующий день уже была в Ялте. 19 июня в городе стояла прекрасная погода. В моём районе о бедствии ничего и не напоминало.
Но на следующий день, прогулявшись в центр, я увидела совершенно другую картину. Район Клуба моряков, на подходе к набережной выглядел будто после войны. Везде грязь, неприятный запах. Среди мешков собранного мусора я увидела двери служебных помещений. Их, вероятно, выбило потоком воды.
Неподалёку находится местный крокодиляриум, в котором обитало более 200 рептилий. До стихии все туристы с детьми стремились его посетить. В пик наводнения ходила информация, что из затопленного помещения выплыли крокодилы, и теперь они свободно перемещаются по городу.
– Это неправда, такого не было – сказали мне мужчины, до сих пор ликвидирующие последствия потопа в корокодиляриуме.
Как оказалось, рептилий выловили ещё в день потопа. Крокодилы, которые не могут находиться в холодной воде, вывезены в Алуштинский аквариум. Другие рептилии остались в помещении. Они не представляют никакой опасности для населения, да и сами живы и здоровы.
Чтобы попасть на набережную, мне пришлось пойти в обход по проложенным специально для этого деревянным дощечкам. Оказавшись на площади Ленина, я увидела, что кафе возобновили свою работу, туристы прогуливаются как ни в чём не бывало, уже видимо привыкнув к пыли, до сих пор парящей в воздухе.
Вода в море была бурого цвета. Несмотря на то, что власти города запретили купание из-за угрозы заражения холерой, я увидела несколько отчаянных туристов, плавающих в море. Некоторые люди прямо из грязного моря набирали воду, так как в городе практически во всех квартирах было отключено водоснабжение.
– Хотя бы для туалета эта вода сгодится, – приговаривали местные жители.
Так же я увидела продавцов магазинов одежды, которые вынесли свой намокший товар сушиться на солнце.
– Вряд ли будем продавать эти вещи. Пока думаем, что с ними делать, – сказали мне женщины, обрезая этикетки с курток.
Стоит отметить, что основная часть набережной все же практически не пострадала. К примеру, отель Софии Ротару Villa Sofia и территория концертного зала «Юбилейный», куда приезжают артисты с концертами, выглядит так же, как и до потопа.
А вот в конце набережной ситуация несколько иная. Территория гостиница «Ореанда», в которой снимался знаменитый фильм «АссА» с Виктором Цоем и где очень любят останавливаться звезды, после потопа осталась окружена грязью, которую так же как и территорию возле клуба моряков, чистили с помощью экскаваторов.
Неподалёку, в море я увидела затопленную машину, которую до меня уже сняли все паблики, и она стала настоящим символом потопа.
Пострадал так же приморский пляж. После потопа там практически смыло всю гальку. Но уже во время моей прогулки, пляж был восстановлен.
Стоит отметить, что многих людей (и не только в центре города) стихия оставила без крыши над головой. Целые семьи были эвакуированы из своих домов. Полностью затопило салон красоты, кафе, цветочный магазин… Пострадавшим сейчас собирают деньги в интернете. Власти же сообщили, что на помощь этим ялтинцам выделено 57,8 млн рублей из бюджета. Как эти деньги распределятся – пока непонятно.
Кстати
Ялта уже переживала разрушительный потоп. Но местные жители его не помнят, так это было больше ста лет назад – в 1912 году. Тогда точно так же река вышла из своих берегов, и грязная вода залила множество улиц. Были разрушены дома, погиб приказчик гастрономического магазина, находящийся во время трагедии в подвальном помещении. Пострадали плантации и огороды.
«Ливень все ещё продолжается. Встревоженное население в страхе ждёт, какие ещё беды принесёт разыгравшаяся стихия…» – сообщала тогда газета «Русское слово».
Теги: #Ялта, #наводнение
Рубрика: Общество