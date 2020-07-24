"Унесённые в море машины и улицы как после войны". Репортаж из Ялты, пережившей сильное наводнение

Десятки подтопленных домов. Машины, превратившиеся в груду металлолома за считаные часы. Смерть 26-летнего парня и двое попавших без вести людей. Всё это – результат наводнения в Ялте 18 июня. Я прилетела на место катастрофы и выяснила, как крымчане восстанавливаются после стихийного бедствия.

Ялту называют жемчужиной Крыма. Это самый дорогой курорт на полуострове, куда стремится множество туристов. А для меня – корреспондента Sobesednik.ru – это родной город, где я родилась и выросла.

В день наводнения я находилась в Москве. О случившемся я узнала с самого утра из социальных сетей. Публикации друзей, одноклассников, различных пабликов, на которых город был практически неузнаваем, повергли меня в шок. Как оказалось, за сутки в Ялте выпала месячная норма осадков, местные речки вышли из берегов, и город затопило.

На многочисленных роликах я увидела полностью затопленные подземные переходы, машины, не едущие, а плывущие по воде, перепуганных людей, не понимающих, что происходит и куда бежать.

«Ялту смывает с лица земли», «Весь город вот-вот окажется без света», «Въезд в Ялту закрыли из-за стихийного бедствия», – гласили подписи к публикациям.