Вчера, в 20:48

"Унесённые в море машины и улицы как после войны". Репортаж из Ялты, пережившей сильное наводнение

Корреспондент Sobesednik.ru прошлась по повреждённому центру самого дорогого курорта Крыма

Фото: Нина Новах

Десятки подтопленных домов. Машины, превратившиеся в груду металлолома за считаные часы. Смерть 26-летнего парня и двое попавших без вести людей. Всё это – результат наводнения в Ялте 18 июня. Я прилетела на место катастрофы и выяснила, как крымчане восстанавливаются после стихийного бедствия.

Ялту называют жемчужиной Крыма. Это самый дорогой курорт на полуострове, куда стремится множество туристов. А для меня – корреспондента Sobesednik.ru – это родной город, где я родилась и выросла.

В день наводнения я находилась в Москве. О случившемся я узнала с самого утра из социальных сетей. Публикации друзей, одноклассников, различных пабликов, на которых город был практически неузнаваем, повергли меня в шок. Как оказалось, за сутки в Ялте выпала месячная норма осадков, местные речки вышли из берегов, и город затопило.

На многочисленных роликах я увидела полностью затопленные подземные переходы, машины, не едущие, а плывущие по воде, перепуганных людей, не понимающих, что происходит и куда бежать.

«Ялту смывает с лица земли», «Весь город вот-вот окажется без света», «Въезд в Ялту закрыли из-за стихийного бедствия», – гласили подписи к публикациям.
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Первым делом я позвонила родителям, проживающим в посёлке Массандра. Он расположен выше, чем центр города.

– Да у нас просто сильный дождь, не переживай, – сказала мне мама.

Выдохнула, что близкие в порядке. Но тревога за друзей и знакомых осталась. Я взяла билет домой и на следующий день уже была в Ялте. 19 июня в городе стояла прекрасная погода. В моём районе о бедствии ничего и не напоминало.

Но на следующий день, прогулявшись в центр, я увидела совершенно другую картину. Район Клуба моряков, на подходе к набережной выглядел будто после войны. Везде грязь, неприятный запах. Среди мешков собранного мусора я увидела двери служебных помещений. Их, вероятно, выбило потоком воды.

Видео: Нина Новах

Неподалёку находится местный крокодиляриум, в котором обитало более 200 рептилий. До стихии все туристы с детьми стремились его посетить. В пик наводнения ходила информация, что из затопленного помещения выплыли крокодилы, и теперь они свободно перемещаются по городу.

– Это неправда, такого не было – сказали мне мужчины, до сих пор ликвидирующие последствия потопа в корокодиляриуме.

Как оказалось, рептилий выловили ещё в день потопа. Крокодилы, которые не могут находиться в холодной воде, вывезены в Алуштинский аквариум. Другие рептилии остались в помещении. Они не представляют никакой опасности для населения, да и сами живы и здоровы.

Чтобы попасть на набережную, мне пришлось пойти в обход по проложенным специально для этого деревянным дощечкам. Оказавшись на площади Ленина, я увидела, что кафе возобновили свою работу, туристы прогуливаются как ни в чём не бывало, уже видимо привыкнув к пыли, до сих пор парящей в воздухе.

Фото: Нина Новах

Вода в море была бурого цвета. Несмотря на то, что власти города запретили купание из-за угрозы заражения холерой, я увидела несколько отчаянных туристов, плавающих в море. Некоторые люди прямо из грязного моря набирали воду, так как в городе практически во всех квартирах было отключено водоснабжение.

Фото: Нина Новах
– Хотя бы для туалета эта вода сгодится, – приговаривали местные жители.

Так же я увидела продавцов магазинов одежды, которые вынесли свой намокший товар сушиться на солнце.

– Вряд ли будем продавать эти вещи. Пока думаем, что с ними делать, – сказали мне женщины, обрезая этикетки с курток.

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Стоит отметить, что основная часть набережной все же практически не пострадала. К примеру, отель Софии Ротару Villa Sofia и территория концертного зала «Юбилейный», куда приезжают артисты с концертами, выглядит так же, как и до потопа.

Фото: Нина Новах

А вот в конце набережной ситуация несколько иная. Территория гостиница «Ореанда», в которой снимался знаменитый фильм «АссА» с Виктором Цоем и где очень любят останавливаться звезды, после потопа осталась окружена грязью, которую так же как и территорию возле клуба моряков, чистили с помощью экскаваторов.

Фото: Нина Новах

Неподалёку, в море я увидела затопленную машину, которую до меня уже сняли все паблики, и она стала настоящим символом потопа.

Фото: Нина Новах

Пострадал так же приморский пляж. После потопа там практически смыло всю гальку. Но уже во время моей прогулки, пляж был восстановлен.

Фото: Нина Новах

Стоит отметить, что многих людей (и не только в центре города) стихия оставила без крыши над головой. Целые семьи были эвакуированы из своих домов. Полностью затопило салон красоты, кафе, цветочный магазин… Пострадавшим сейчас собирают деньги в интернете. Власти же сообщили, что на помощь этим ялтинцам выделено 57,8 млн рублей из бюджета. Как эти деньги распределятся – пока непонятно.

Кстати

Ялта уже переживала разрушительный потоп. Но местные жители его не помнят, так это было больше ста лет назад – в 1912 году. Тогда точно так же река вышла из своих берегов, и грязная вода залила множество улиц. Были разрушены дома, погиб приказчик гастрономического магазина, находящийся во время трагедии в подвальном помещении. Пострадали плантации и огороды.

«Ливень все ещё продолжается. Встревоженное население в страхе ждёт, какие ещё беды принесёт разыгравшаяся стихия…» – сообщала тогда газета «Русское слово».
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