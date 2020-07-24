"Инвентарь предоставляем": В Ялте горожан просят помочь в уборке города после потопа

В Ялте продолжается работа над последствиями выхода из берегов реки Водопадной, сообщает РБК.

В результате стихийной напасти было затоплено 700 домов и более 300 человек эвакуировано. Пострадали около двадцати человек и двое числятся пропавшими без вести.

Мэр Ялты Янина Павленко в соцсетях поблагодарила горожан, которые сплотились, чтоб помочь коммунальным службам в ликвидации последствий паводка.

«Задействованы все силы коммунальных служб города, нам помогают приданные силы, военные, МЧС, предприниматели, жители и многие другие. <...> Прошу всех, кто может нам помочь в уборке города присоединиться», – написала Павленко.

Вместе с тем управленец добавила, что всем желающим присоединится к экстренному субботнику будет предоставлен необходимый инвентарь.