Сахмеев Владимир
Вчера, в 16:11

"Инвентарь предоставляем": В Ялте горожан просят помочь в уборке города после потопа

Более трехсот домов оказались в зоне затопления

Фото: скриншот с видео

В Ялте продолжается работа над последствиями выхода из берегов реки Водопадной, сообщает РБК.

В результате стихийной напасти было затоплено 700 домов и более 300 человек эвакуировано. Пострадали около двадцати человек и двое числятся пропавшими без вести.

Мэр Ялты Янина Павленко в соцсетях поблагодарила горожан, которые сплотились, чтоб помочь коммунальным службам в ликвидации последствий паводка.

«Задействованы все силы коммунальных служб города, нам помогают приданные силы, военные, МЧС, предприниматели, жители и многие другие. <...> Прошу всех, кто может нам помочь в уборке города присоединиться», – написала Павленко.

Вместе с тем управленец добавила, что всем желающим присоединится к экстренному субботнику будет предоставлен необходимый инвентарь.

Рубрика: Происшествия

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