Жара в Москве и митинги в Бразилии. Новости к утру 20 июня

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на дополнительные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с ковидом направлено свыше 350 милилардов рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Вместе с тем президент заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации. «Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается», – цитируют Путина СМИ.

Пресс-служба Кремля тем временем сообщила, что очередная «Прямая линия» с президентом состоится 30 июня. В этот же день с 12:00 начнут принимать вопросы от россиян с разных ресурсов.

В Ялте до сих пропавшими без вести после наводнения считаются два человека, сообщает глава региона Янина Павленко. Пострадавшими от стихия признаны 24 человека.

В Бразилии тем временем толпа местных жителей вышла на протест после подтверждения данных о 500 тысячах смертельных жертв коронавируса. Демонстранты обвиняют президента страны в недостаточности принимаемых действий в борьбе с пандемией. Его сторонники ранее провели митинг с поддержкой отмены локдауна.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха до 35 градусов продержится в Москве до конца грядущей недели. Эти показатели окажутся рекордно высокими, полагает метеоролог.

«В воскресенье прогнозируется 30-32 градуса, в понедельник - 31-33 градуса, а во вторник - уже 33-35 градусов, и вот до субботы температурный фон будет в диапазоне 29-35 градусов»

, – цитирует Вильфанда ТАСС.

Эти показатели выше нормы на 7-9 градусов.