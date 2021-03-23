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"Вы из психушки сбежали?" в Новоуральске ковид-диссиденты напали на пассажирку автобуса в маске

В Свердловской области пассажиры автобуса набросились на женщину из-за просьбы надеть медицинские маски

Фото: Global Look Press

Все-таки правы были многочисленные эксперты, когда предупреждали российские власти о том, что их методы борьбы с коронавирусом доведут население страны до отчаяния и соответствующего поведения. Как ни крути, а попытки дискриминировать непривитых в правах, принудить всех вокруг вакцинироваться под угрозой увольнения, сопровождаемые при этом неоднозначной статистикой по заболеваемости и постоянно меняющимися требованиями, доводят население до «белого каления».

И «прививочные бунты», о которых в свое время предупреждал политолог Илья Гращенков, уже начали себя проявлять. Так, в Москве еще в прошлом месяце разъяренная толпа устроила настоящую осаду офиса «Единой России», требуя отмены обязательной вакцинации. А теперь локальные инциденты происходят в других частях страны. К примеру, накануне появились известия о том, что в городе Новоуральске, что в Свердловской области, ковид-диссиденты набросились на пассажирку автобуса только из-за того, что женщина попросила их надеть медицинские маски. В результате она сначала столкнулась с оскорблениями и ненормативной лексикой, а после граждане, нежелающие надевать СИЗы, и вовсе, выгнали ее из транспорта.

Пострадавшая при этом сняла происходящее на видео и прислала запись в редакцию одного из российских изданий. По ее словам, теперь она рассчитывает выйти на руководство водителя автобуса и потребовать для него наказания.

«Мы с ребенком сели на Вокзале в 76-й автобус, который идет через весь город. Я сразу же обратила внимание, что почти все в нем, в том числе водитель, без масок. Я начала требовать надеть маски, сославшись на приказ главы региона, но мне ответили оскорблениями. Судя по всему, люди в маске в Новоуральске теперь считаются прокаженными и ездить в общественном транспорте им нельзя», – рассказала женщина.

На записанном ею видео можно увидеть пассажиров маршрутки, выражающих свое возмущение требованиями землячки. «Угомонитесь! Вы из психушки сбежали?», – возмутилась одна из пассажиров. «У меня прививка, отвали!», – эмоционально ответила другая женщина. «Напилась, наверное», – высказалась в адрес матери с ребенком еще одна пассажирка.

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