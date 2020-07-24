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Мать четверых детей, которую выволокли из МФЦ за отказ надеть маску, пожаловалась в СК на полицейских

По словам женщины, после действий полицейских врачи зафиксировали у нее синяки, ушибы, ссадины рук и ног

Фото: Global Look Press

Москвичка Валентина Муженская написала на сотрудников полиции заявления в Следственный комитет и МВД из-за того, что они выволокли ее без сознания из МФЦ Хорошеского района за отказ надеть маску. Об этом она рассказала «МБХ медиа».

В пятницу, 25 июня, мать четырех детей приехала в МФЦ, чтобы получить утерянную социальную карту. 

Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за того, что женщина отказалась надеть маску. Она объяснила это тем, что ей было плохо, и пообещала надеть маску, когда подойдет ее очередь. 

Полицейские приехали, когда Муженскую уже пригласили к окошку, там она сидела в маске. Они предложили ей пройти с ними, а когда она отказалась, решили ее задержать. 

«Мне застегнули сзади на обе руки наручники и подняли меня на дыбы. Мне вывернули практически плечи. Он меня дернул, я просто свалилась. И от боли у меня сознание ушло. У меня до сих пор суставы [болят]», — рассказала она и добавила, что врачи зафиксировали у нее синяки, ушибы и ссадины рук и ног.

На следующий день после задержания женщина приехала в отдел полиции, чтобы написать заявление о предоставлении ей данных задержавших ее силовиков. В отделе полиции Муженскую встретил следователь и предложил проехать в Следственный комитет. Там ее опросили в рамках заявления на полицейских. Кроме того, по ее словам, в СК женщина встретила силовиков, которые ее задержали.

Муженская также заявила, что намерена добиваться возбуждения дела против полицейских. 

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