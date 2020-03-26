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Readovka заблокировала свой сайт, но продолжила работу в соцсетях

Закрыть доступ к общественно-политическому изданию пришлось из-за расследования о яхте единоросса Саблина

Фото: Скриншот с сайта

Общественно-политическое издание Readovka было вынуждено прекратить работу сайта из-за требования судебных приставов.

Ранее из-за отказа заблокировать ресурс редакция уже вынуждена была подвергнуться штрафу в размере 50 тысяч рублей. Сейчас же издателю сайта Алексею Костылеву грозит уголовная ответственность.

Временно заблокировать сайт редакция была вынуждена в связи с обеспечительными мерами по делу о тексте про политика Дмитрия Саблина, в чьей декларации не нашла отражения дорогостоящая яхта.

Почему из-за одного текста обеспечительные меры коснулись всего контента сайта – неясно. 

«Логика российской судебной системы зачастую запутана так, что разобраться в ней не могут ни профессиональные юристы, ни сами суды. Почему иск к Readovka был подан и рассмотрен в городе Видном Московской области, несмотря на то, что издание базируется в Москве, а лицензионное юрлицо зарегистрировано в Смоленской области?» – вопрошается в заявлении редакции.

Пока же редакция продолжает работу в Telegram и других социальных сетях.

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