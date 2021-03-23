Приставы с подачи депутата "ЕР" прибыли в офис Readovka с постановлением о блокировке
За день до этого у редакции состоялся суд с депутатом Саблиным, который требовал удалить с сайта расследование о яхте
Редакция портала Readovka сообщила, что к ним в офис явились приставы с постановление о блокировке всего издания. Об этом команда издания сообщает в своем телеграм-канале.
Как пишут журналисты, приставы прибыли с подачи депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Ранее у Readovka выходило расследование о принадлежащей политику яхте, которую тот не указал в декларации о доходах.
1 июля у редакции состоялся суд, в котором депутат был заявителем. Он потребовал удалить публикацию.
«Readovka считает произошедшее попыткой давления на редакцию, целью которой является снятие публикаций о деятельности депутата Саблина. Мы отказались получать это абсолютно незаконное постановление, и требуем, чтобы все действия подмосковных силовиков против нас оставались в рамках закона», – говорится в заявлении редакции.
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