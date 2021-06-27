Главное к 28 июня: без виз в США, состояние МакSим, гостайна на автобусной остановке

Главное управление МВД по Москве отрицает, что задержанная в МФЦ женщина, которая отказывалась надеть маску, теряла сознание. В ведомстве заявляют, что она не жаловалась на самочувствие, а её 15-летнюю дочь, которая была неподалеку, забрали по дороге в отделение и передали отцу. Речь идет о случае, ставшем известным благодаря видео, где полицейские тащат женщину по асфальту. Снимавший ролик в какой-то момент обратился к правоохранителям, призвав прекратить это, так как гражданка, по его мнению, уже была без сознания. Заявление МВД также расходится со словами самой пострадавшей. Более того, женщина сказала, что маску в результате надела и была в ней, когда полицейские приехали.

В Волге нашли тело мужчины, выпавшего за борт после столкновения с моторной лодкой, на которой были два местных депутата от «Единой России» и другие неустановленные лица, пишет РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СКР. Напомним, что в надувной лодке, в которую врезались единороссы, также находилась супруга погибшего и его шестилетный сын. Сообщается о возбуждении уголовного дела о нарушении водителем катера правил безопасности движения на воде. Дела об убийстве до сих пор нет. Одного из единороссов после инцидента уволили с госслужбы.

Российский певец Филипп Киркоров перестал быть угрозой безопасности Украины спустя три дня после попадания в соответствующий список Минкульта страны. Почему Служба безопасности Украины потребовала включить исполнителя в этот список или исключить его, в ведомстве не знают.

Певица МакSим два дня назад была переведена на ЭКМО с 75% поражением легких, узнала «Комсомольская правда». Её состояние близко к критическому. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) позволяет насытить кровь кислородом в случаях острой дыхательной недостаточности. Ранее певица была на ИВЛ, сообщалось лишь о 40% поражении легких из-за осложнений от коронавируса. Тогда её ввели в искусственную кому.

Посол США в России Джон Салливан сообщил, что начиная с 1 августа американские консульства перестанут выдавать визы в США. Это связано с вынужденным сокращением персонала, вызванным добавлением США в список «недружественных» стран, который был придуман руководством России в этом году. «Мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — пояснил Салливан «Дождю».

Во Франции завершились региональные выборы. Как сообщает Euronews, на избирательных участках зарегистрирована рекордно низкая явка — проголосовать пришли лишь около трети избирателей. Окончательных итогов выборов пока нет, однако, по данным экзитполов, центристская партия Эммануэля Макрона не одержала победу ни в одном из регионов (в этом плане ничего не изменилось), набрав порядка 10% в среднем по стране. Аналогично не заняли ни одного кресла ультраправые, возглавляемые Марин Ле Пен. Впрочем, они набрали порядка 20% голосов.

«Би-би-си» сообщила, что в Великобритании на одной из автобусных остановок были обнаружены секретные документы Минобороны об операции с эсминцем Defender, зашедшем в Черное море. Документы якобы были найдены накануне конфликта с российскими вооруженными силами. В них говорится, что это был «мирный проход через украинские территориальные воды», а сам проход близ Крыма был согласован на высшем уровне как способ продемонстрировать, что Британия не признает полуостров российским. Миссия была направлена на демонстрацию поддержки суверенитета Украины.