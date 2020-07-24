Единороссы протаранили лодку с ребенком. Его отец утонул. Спустя неделю дело не возбуждено

Моторная лодка с двумя депутатами городской думы Жигулевска Самарской области Юрием Краснобаевым и Юрием Погибловым (оба — члены «Единой России») врезалась в надувную лодку с семьей. Отец семейства Денис Безруков в результате выпал в Волгу и пропал без вести (судя по всему, он погиб), также на борту находился его 5-летний ребенок и супруга. Первое, что сделали единороссы-виновники аварии — скрылись. Вернулись они только через 15 минут, но на борту уже было меньше людей.

На инцидент обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, с которым связалась жена пропавшего Ольга Безрукова. С момента событий, с 18 июня, прошла уже целая неделя, но до сих пор не возбуждено никакого уголовного дела. 24 июня региональный Следственный комитет отчитался о начале проверки по факту инцидента.

«Прошла почти неделя. Уголовное дело так и не возбуждено, хотя вина водителя катера — очевидна: он пересекал судовой ход под углом, что категорически запрещено», — возмущен Хинштей.

Он намерен добиваться возбуждения уголовного дела, а также исключение депутатов Краснобаева и Погиблова из партии.

По информации депутата Госдумы, лодка сперва скрылась с места событий и вернулась лишь спустя 15 минут. При этом депутаты гордумы были на ней не одни, но кто ещё был на катере до или после инцидента (после возвращения их число сократилось с 5-6 человек до трех) до сих пор неизвестно. «Никто из тех, кто был на "моторке", даже не попытался оказать помощь», — поражается Хинштейн. Кроме того, спустя неделю никто из участников аварии не пытался извиниться перед семьей, потерявшей отца.

Депутата направил запросы в центральные аппараты Генпрокуратуры и Следственного комитета.